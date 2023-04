“Ni ha de ser utilitzat com a via intermèdia per a la reexportació d’ametla prèviament importada d’altres països. Ni com a moneda de canvi per a altres qüestions”

No consta durant el període 2018 a 2022 cap exportació d’ametla de la Comunitat Valenciana a la Xina

LA UNIÓ Llauradora valora positivament l’acord subscrit per Espanya i la Xina per a l’exportació d’ametla al país asiàtic. De complir-se les estimacions del Govern d’eixida cap al mercat xinés d’unes 50.000 tones en l’horitzó de l’any 2025 i unes 90.000 tones extra en 2032. Seria un volum apreciable que hauria de repercutir en benefici dels productors d’Espanya i de la Comunitat Valenciana.

Les exportacions d’ametles amb corfa de la Comunitat Valenciana del període entre 2018 a 2022 van ser de 1.430 tones

No consta segons les xifres de DATACOMEX durant el període entre 2018 i 2022, cap exportació ni importació d’ametles des de la Comunitat Valenciana a la Xina o viceversa. Les exportacions d’ametles amb corfa de la Comunitat Valenciana del període entre 2018 a 2022 van ser de 1.430 tones. Per un valor de 7,78 milions de €. Les importacions d’ametles en aquest mateix període a la Comunitat Valenciana van ser de 2.578 tones per un valor de 5,83 milions de €. El balanç comercial (exportacions-importacions) va ser negatiu en volum en –1.146 tones. És a dir importem 1.145.970 kg més dels que exportem, No obstant això, en valor (€), el balanç és positiu en 1,95 milions de €. Quant al valor unitari, exportem de mitjana a 5,44 €/kg ametla amb corfa. Mentre que les importacions les vam fer a una mitjana de 2,26 €/kg, amb un balanç al nostre favor de + 3,17 €/kg.

Acords fitosanitaris

Els acords fitosanitaris que fonamenten aquesta eixida comercial cap a un dels mercats més importants del món culminen un procés iniciat a l’octubre de 2017. Quan el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va sol·licitar formalment a les autoritats xineses l’inici de les converses per a l’establiment dels requisits fitosanitaris. Que requereixen una traçabilitat reforçada que exigeix el registre de les parcel·les de cultiu i magatzems de confecció. Que vulguen participar en el programa d’exportació. Així com el seguiment de determinades mesures de maneig del cultiu durant el cicle de producció fins a la seua eixida cap a la Xina.

No obstant això, l’obertura de nous mercats en un producte amb previsions de creixement en el seu consum del 5% anual no ha de ser excusa per a la reexportació d’ametla procedent de països tercers. Tenint en compte que el balanç exportacions/importacions d’ametla en la Comunitat Valenciana reflecteix un preu bastant més barat en les importacions.

Ricardo Beltrán, responsable del sector de fruita seca de LA UNIÓ

Ricardo Beltrán, responsable del sector de fruita seca de LA UNIÓ, assenyala en aquest sentit que “aquest és el principal perill de l’acord. Ja que sense obtindre compromisos cap a l’ametla de la Comunitat Valenciana es puga fer negoci. Ja que per cada kg d’ametla que es moga en els mercats amb les actuals xifres podries guanyar una mitjana de 3,17 €/kg”.

L’acord per tant no ha de convertir-se en moneda de canvi per a l’entrada al nostre país d’altres produccions que competisquen deslleialment amb la producció pròpia, d’ací ve que, des de LA UNIÓ, s’insistisca a conéixer el contingut de l’acord i els requeriments que comportarà aquest flux de producte amb destinació a la Xina en un sector afligit per una difícil situació al llarg de les últimes campanyes.

Des de LA UNIÓ s’assenyala que “les previsions de l’alça del consum d’ametla a tot el món no han sigut capaces, a curt i mitjà termini, d’incrementar els preus al productor i consegüentment la rendibilitat, viabilitat i sostenibilitat del cultiu, especialment del cultiu tradicional en zones fràgils en l’econòmic, el social i l’ambiental com són les de la Comunitat Valenciana on compleix aquest cultiu un paper fonamental”.