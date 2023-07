LA UNIÓ considera insuficients les ajudes al sector agrari valencià per la sequera

LA UNIÓ, després de revisar la publicació de l’ordre d’ajudes a l’agricultura per la sequera publicada ahir en el BOE, critica que, a més de quedar-se molt curta i deixar fora entre altres cultius de secà tan rellevants com la vinya i l’olivar, no prioritza al llaurador professional.

L’organització considera que la superfície de cultiu d’olivar i vinya compleix un paper fonamental en la Comunitat Valenciana, ja que a més de representar uns ingressos econòmics per a les nostres zones d’interior, contribueixen a mantindre la població i porten ja diverses convocatòries d’ajudes sense que els seus productors puguen accedir a aquestes. El mateix ocorre amb el sector d’hortalisses i ramaderia integrada, amb gran presència en la nostra comunitat autònoma, que ja es van quedar com els anteriors sense les ajudes per les repercussions del conflicte bèl·lic a Ucraïna i ara també per la sequera.

LA UNIÓ ja va aventurar en la recent manifestació de protesta celebrada a Madrid que les ajudes no anaven a respondre a la magnitud de la crisi que viu el sector, es reafirma en la seua idea i afig que no prioritza en la seua concessió al llaurador professional, relega determinats cultius i sectors i zonifica territorialment la seua concessió sense atendre les necessitats d’aquests territoris.