LA UNIÓ critica el retard en la resolució del preu just de finques afectades per l’expropiació de Parc Sagunt II

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera expressa la seua preocupació i malestar pels greus retards del Jurat Provincial d’Expropiacions de València en la resolució dels expedients sobre el preu just de diverses finques afectades per l’expropiació de Parc Sagunt II.

Actualment, hi ha propietaris que encara no han rebut la resolució del preu just, mentre que d’altres han obtingut dictàmens fa més de dos anys i fins i tot han rebut les indemnitzacions corresponents. Aquesta desigualtat genera dubtes sobre els criteris d’actuació del Jurat i la seua capacitat de gestionar el procés d’expropiació de manera equitable i eficient.

LA UNIÓ considera inadmissible que un organisme responsable de garantir els drets dels ciutadans caiga en pràctiques que mostren una falta d’equitat i eficiència, el que agreuja la incertesa i descontentament dels afectats, especialment en un sector tan vulnerable com l’agricultura.

Per això, LA UNIÓ exigeix:

Una revisió urgent dels procediments interns del Jurat per identificar les causes dels retards i corregir les irregularitats.

dels procediments interns del Jurat per identificar les causes dels retards i corregir les irregularitats. La resolució immediata dels expedients pendents per garantir un tracte igualitari i just per a tots els propietaris.

dels expedients pendents per garantir un tracte per a tots els propietaris. Mesures correctives per evitar que es repeteixin situacions similars en futurs processos d’expropiació.

L’organització instarà les autoritats competents a restaurar la confiança en el sistema i a protegir els drets dels expropiats. LA UNIÓ seguirà defensant els drets dels llauradors afectats, vetlant per la transparència i la justícia en tot moment.