LA UNIÓ critica que la Conselleria d’Agricultura només haja pagat el 22% d’ajudes directes de la PAC

LA UNIÓ critica que la Conselleria d’Agricultura només haja pagat el 22% de la bestreta d’ajudes directes de la PAC quan podia arribar al 70%

La Unió Llauradora i Ramadera constata que de la bestreta del 70% d’ajudes directes de la PAC que la Conselleria d’Agricultura hauria d’haver fet efectiu abans de concloure el mes de novembre únicament els llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana han rebut el 21,88%.

Per les especials dificultats de la present campanya, la Comissió Europea va autoritzar els Estats membres a realitzar bestretes de fins a un 70% dels pagaments directes de la PAC. Aquesta bestreta podia fer-se efectiu entre el 16 d’octubre i el 30 de novembre de 2023, ja que, a partir d’eixa data, els organismes competents, poden realitzar ja pagaments ordinaris.

La major part de les comunitats autònomes s’ha situat per davall del percentatge del 70%, la mitjana està en el 41%, però les xifres de la Comunitat Valenciana la situen en el vagó de cua dels pagaments. És el número dotze en la llista de percentatge avançat, només per davant de Múrcia que ha anticipat el 4,05% o de les tres últimes com Astúries, Cantàbria o Catalunya que no han realitzat cap pagament en forma de bestretes.

Segons l’estimació del Ministeri d’Agricultura, la bestreta hauria d’arribar a suposar l’avançament d’uns 3.350 milions d’euros als llauradors i ramaders espanyols. No obstant això, les sol·licituds de prefinançament de les Comunitats Autònomes ja van rebaixar inicialment eixa xifra fins als 2.759,4 milions d’euros, dels quals 46,3 milions d’euros eren per a la Comunitat Valenciana, la qual cosa ja no seria un 70%, sinó sobre el 48% en el nostre territori.

A data de 26 de novembre, mancant quatre dies perquè els pagaments puguen considerar-se bestretes, les CCAA havien abonat, segons les dades de pagaments del FEAGA, únicament 1.952,6 milions d’euros, uns 21,17 milions en la Comunitat Valenciana, la qual cosa representa a penes un 41% de les ajudes directes en tota Espanya i un 22% en la Comunitat Valenciana.

“Anuncien la bestreta del pagament de la PAC del 70% a so de bombo i platerets i després es queda al final en pura propaganda”, critica Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ. Al final les úniques Comunitats Autònomes que s’han aproximat al 70% són Castella i Lleó i Navarra.

La major part de les quantitats abonades en el conjunt estatal es corresponen amb avançaments de l’ajuda bàsica, la redistributiva i el complement a joves. En molt poques comunitats autònomes (Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Navarra, fonamentalment), s’han pagat bestretes sobre els ecorregíms o les ajudes associades.

Les administracions s’excusen en què el període de sol·licitud es va ampliar fins al 30 de juny i ha deixat menys termini perquè es facen els controls necessaris per al pagament.

“No obstant això, el que no diuen és que, en molts llocs, encara que la finestreta s’obria oficialment l’1 de febrer, no es van poder presentar expedients fins a mitjan abril” recorden des de l’organització, “i que els terminis han sigut els mateixos per a les que han pagat i per a les que no”. LA UNIÓ considera que és una qüestió de previsió, d’agilitat administrativa i de voluntat política. “Les que han volgut pagar, han pogut i ho han fet” conclou l’organització.

Carles Peris indica que “els llauradors i ramaders valencians estan descapitalitzats i necessiten eixos diners de bestreta per a fer front a una campanya amb elevats costos de producció i on el rendiment de les collites, sobretot per la falta de pluges, ha sigut molt baix. En conseqüència, la renda ha estat per davall del que seria desitjable i no és un capritx demanar eixos diners fins al màxim permés”.