LA UNIÓ demana a Conselleria d’Agricultura que les ajudes a la collita en verd del raïm de vi siguen similars a les d’altres comunitats autònomes

Els dies 16 i 17 d’abril organitza al costat de la seua organització estatal Unión de Uniones unes jornades a Utiel sobre les polítiques públiques per al sector

La Unió Llauradora ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura que les subvencions a la verema en verd per als productors de raïm de vinificació de la Comunitat Valenciana siguen similars als d’altres comunitats autònomes i no succeïsca el que l’any passat que van suposar un clar greuge comparatiu.

En 2023, la superfície sol·licitada en la Comunitat Valenciana va representar únicament el 8% del total espanyol i les ajudes totals únicament van representar el 5% del total espanyol. Així, les ajudes que van rebre els viticultors valencians van ser un 33% inferiors a la mitjana espanyola i un 66% inferior a les ajudes que van rebre els viticultors de la Rioja.

La verema en verd és un instrument de gestió de crisi que es contempla en detectar-se un desequilibri de mercat com en l’actualitat i LA UNIÓ considera que és una mesura efectiva per a equilibrar l’oferta i la demanda i l’única que garanteix un ingrés directe a les persones productores.

El Ministeri d’Agricultura ha fixat el pressupost per a la posada en marxa de la collita en verd i fins a la data s’han acollit a aquesta mesura set comunitats autònomes: Comunitat Valenciana, Múrcia, Madrid, Castella-la Manxa, Navarra, País Basc i La Rioja. Són cadascuna de les comunitats autònomes les responsables d’establir els mitjans legislatius i tècnics per a desenvolupar aquest procés, la qual cosa pot suposar que, acollint-se a la mateixa ajuda, els productors reben una quantia diferent en funció de la CCAA en la qual es troben.

LA UNIÓ ha sol·licitat en reiterades ocasions a la Conselleria d’Agricultura que quantificara aquestes ajudes d’acord amb el que s’està fent en la resta de CCAA, tant quant als imports màxims dels costos de producció per hectàrea com en la compensació per la pèrdua d’ingressos.

Per a 2024 hi ha menys comunitats autònomes que han demanat acollir-se a aquesta ajuda i la dotació pressupostària del Ministeri d’Agricultura és de 21,4 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 45% respecte a la campanya passada.

Des de LA UNIÓ se sol·licita que en la resolució per la qual es convoquen ajudes a la collita en verd per a la campanya 2024/2025 en la Comunitat Valenciana s’assigne per als costos directes de destrucció o eliminació del raïm un import semblant a l’establit en altres comunitats autònomes, així com per als valors de la compensació per pèrdues d’ingressos s’implanten els preus establits en el Pla d’assegurances agràries de 2024. També demana que la compensació per pèrdues d’ingressos s’establisca com a mínim en un 60% de l’import màxim i que la puntuació per a les parcel·les inscrites en la IGP “Vins de la Terra de Castelló” siga la mateixa que la que s’aplica per a la resta de les parcel·les inscrites en les altres tres Denominacions d’Origen de la Comunitat Valenciana (Utiel-Requena, València i Alacant).

Precisament, la setmana vinent, concretament els dies 16 i 17 d’abril, se celebren a Utiel unes jornades estatals sobre polítiques públiques en el sector vitivinícola organitzades per la Unión de Uniones i LA UNIÓ.

Al llarg d’eixos dos dies s’analitzarà la situació del sector i les seues principals macromagnituds: superfície, producció, consum i comerç; les estratègies a seguir en la negociació de les polítiques públiques en el sector vitivinícola (PEPAC i sector vitivinícola), la intervenció sectorial vitivinícola (ISV) i la valoració i propostes en un context de crisi en el sector al costat del seu potencial productiu.

També es plantejaran les polítiques públiques en assegurances agràries per al sector vitivinícola com a eina que assegure les rendes dels viticultors, les ajudes directes al sector i el paper de les CCAA davant la sequera o la crisi derivada del conflicte a Ucraïna.