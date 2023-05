LA UNIÓ demana a Conselleria d’Agricultura una ampliació del període de cremes agrícoles fins al 16 de juny

Existeix una paralització o endarreriment de treballs agrícoles tan importants com la poda i transformació de cultius

Les intenses precipitacions i el risc baix d’incendis podrien permetre que es prorrogarà l’ampliació de les cremes fins a eixa data

La Unió Llauradora ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica una ampliació del període de crema. De marges de cultiu, d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant ús del foc i transformació de finques fins el pròxim dia 16 de juny.

L’organització argumenta que davant les condicions meteorològiques actuals i previstes. Les impedeixen les pràctiques culturals i un perill d’incendis baix, sol·licita que s’amplie des de l’1 al 16 de juny aquest període de cremes agrícoles.

A conseqüència d’un període d’absència acumulada de precipitacions i temperatures anormalment elevades que incrementaven el perill d’incendis per una elevada disponibilitat de vegetació forestal.

Resolució de 28 de març de 2023 que modificava l’annex III de la Resolució de 10 de febrer de 2023

Conselleria va emetre la Resolució de 28 de març de 2023 que modificava l’annex III de la Resolució de 10 de febrer de 2023. On s’ampliava el període en el qual no es podia autoritzar, en els terrenys forestals, en els limítrofs o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals.

Aquesta Resolució va comportar la paralització o endarreriment de treballs agrícoles tan importants com la poda en molts cultius durant la primavera, així com la gestió de les restes de cultius en parcel·les amb reestructuració d’aquests. És a dir, parcel·les on s’ha arrancat el cultiu per a posar un altre.

Posteriorment, es va publicar la Resolució de 27 d’abril de 2023, de Conselleria d’Agricultura, per la qual es deixava sense efecte la Resolució de data 28 de març de 2023. A més establia prohibir fins al 31 de maig l’ús del foc per a l’eliminació de residus agrícoles i forestals. Així com la crema de marges de cultiu, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 100 metres d’aquells.

Queden en molts camps les restes de poda sense gestionar

Cal assenyalar que aquesta segona quinzena de maig s’està caracteritzant per elevades precipitacions que han reduït el temps efectiu per a gestionar restes de poda o crema de marges des del 29 d’abril i les previsions per als pròxims dies i fins a l’habitual prohibició d’aquesta pràctica a partir de l’1 de juny, no són millors.

En conseqüència, quedaran en molts camps les restes de poda sense gestionar que poden provocar un increment del perill d’incendis i un augment de la fauna silvestre (conills). Així com dificultar la gestió de les cobertes vegetals de les parcel·les i els tractaments fitosanitaris contra plagues i malalties. Les quals poden augmentar per la presència de les restes vegetals.

LA UNIÓ ha traslladat així ja a la Direcció General de Prevenció d’Incendis forestals de la Conselleria d’Agricultura tots aquests motius argumentats pels quals se sol·licita aquesta ampliació del període de gestió de les restes agrícoles segons el que estableix la Resolució de 10 de febrer de 2023, de la Conselleria d’Agricultura. Per la qual s’aproven les instruccions per a l’ús del foc en l’eliminació de residus agrícoles i forestals.