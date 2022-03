LA UNIÓ demana al Govern espanyol que reclame aquesta setmana a Brussel·les l’establiment del tractament de fred també per a les mandarines

“Existeix un perill latent que entren plagues en la nostra citricultura també a través de les mandarines”,

Assegura Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ

Els dies 17 i 18 de març es reuneix el Comité Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos de la Comissió Europea

LA UNIÓ de Llauradors sol·licita al Govern espanyol que reclame en el Comité Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos -secció Sanitat Vegetal- de la Comissió Europea, que tindrà lloc els pròxims dies 17 i 18 de març, l’establiment del tractament de fred també per a les mandarines, perquè en l’ordre del dia hi ha un punt sobre els requisits específics d’importació relacionats amb la plaga de la Thaumatotibia leucotreta.

L’organització considera que hi ha suficients arguments per a imposar també, a part de la taronja, el tractament de fred a les mandarines davant l’amenaça de la Thaumatotibia. Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “és cert que les intercepcions amb plagues són majors en taronges que, en mandarines, però en aquestes també es detecten i cal unificar els protocols a nivell mundial perquè les plagues poden entrar a través de volums baixos d’importacions, per la qual cosa cal evitar un risc innecessari de transmissió de plagues entre països”.

LA UNIÓ sol·licita que s’amplie aquesta exigència, sobretot per a Sud-àfrica, on les plantacions de mandarines estan creixent de forma constant. En els últims quatre anys, en línies generals, excepte les satsumes, tots els cítrics incrementen allí la seua superfície de cultiu, però aquest augment es produeix amb major intensitat i proporció en les varietats tardanes o extratardanes que estan dirigides fonamentalment al mercat europeu. Així, es pot observar que, en els dos últims anys, la superfície d’híbrids, fonamentalment tardans, s’ha incrementat un 90%, la de llimes un 78% i la de clementines un 57%.

Les importacions de mandarines procedents de Sud-àfrica estan tenint una tendència de creixement continuat, tal com es pot veure amb les dades del MAPA, actualitzades el passat 10 de febrer. De 2021 a 2020 han augmentat un 26%, un 71% si comparem amb 2019 i un 80% si ho comparem amb la mitjana dels últims cinc anys. En tones són 124.025 en 2021 per les 72.289 t. de 2019. Són dades prou clarificadores per a demostrar que creixen any rere any i a més d’una forma rellevant.

D’altra banda, les majors intercepcions en mandarines sud-africanes es detecten en les principals i més perilloses plagues, la Phyllosticta citricarpa i Thaumatotibia leucotreta, sobretot en aquesta última. “Suficients motius per tant per a demanar incloure les mandarines, perquè existeix un perill latent que entren aquestes plagues en la nostra citricultura també a través d’elles. Ningú pot preveure que una plaga ens puga entrar per taronges o per mandarines, així que el risc existeix siga l’espècie que siga”, conclou Carles Peris.

Per això i molts altres motius, LA UNIÓ es manifesta esta setmana dues vegades a Madrid, demà dimarts 15 de març i diumenge que ve 20 de març.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià