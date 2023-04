LA UNIÓ demana que no siga obligatori el Quadern d’Explotació Digital fins a l’any 2028 per a les explotacions de la Comunitat Valenciana

La seua aplicació hauria de ser a més uniforme en tot l’àmbit de la Unió Europea

LA UNIÓ Llauradora sol·licita que s’ajorne l’entrada en vigor del Quadern d’Explotació Digital (CUE) i que la seua implantació siga progressiva començant per les grans explotacions i que per a les xicotetes es faça a partir de l’any 2028.

Espanya pretén que el Quadern siga obligatori a partir de l’1 de setembre de 2023 en totes les explotacions agràries amb més de 30 hectàrees de cultius herbacis; 10 hectàrees de llenyosos o 5 hectàrees de regadius, i per a la resta de les explotacions a partir de l’1 de juliol de 2024. Seria així el primer país de la UE a posar-lo en marxa si es confirmen les previsions.

LA UNIÓ considera, tal com li ha fet saber al Ministeri d’Agricultura, que la implantació del Quadern d’Explotació Digital hauria d’unificar-se en tota la Unió Europea i “no pretendre el Govern d’Espanya ser Quixot per a posar-se la medalla de convertir-se en el primer a posar-ho en marxa de tot l’àmbit europeu, imposant més burocràcia al sector i fent-lo menys competitiu”.

En llaures a aquesta competitivitat, des de LA UNIÓ s’exigeix que els productes importats de països tercers tinguen l’obligació de fer el Quadern d’Explotació Digital per a introduir les seues produccions en els mercats de la Unió Europea. Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, indica que “la reciprocitat en matèria agrària hauria de ser l’eix de les polítiques de la Comissió Europea, la qual cosa a nosaltres se’ns exigeix hauria de resultar innegociable per a les produccions de tercers països que vulguen entrar als mercats comunitaris”.

L’organització professional agrària també sol·licita, prèviament a la implantació d’aquesta nova obligació burocràtica, ajudes per a compensar l’evident augment de costos que suposarà adaptar-se a la confecció del Quadern d’Explotació Digital i entre elles una partida per a la formació dels caps d’explotació.

LA UNIÓ ha realitzat una intensa activitat durant els últims mesos en diversos fronts per a frenar l’establiment del Quadern d’Explotació Digital. En aquest sentit, va presentar al febrer de 2022 les al·legacions a la PEPAC perquè aquest requisit quedara fora de les obligacions de la nova PAC que va entrar en vigor el passat 1 de gener. També, a través de la seua organització estatal Unión de Uniones, ja va formular també al·legacions a la Llei 30/2022 (llei de la PAC) perquè no es necessitara comunicar-se exclusivament mitjançant via telemàtica amb l’administració.

Ha dut a terme i porta així mateix un intens calendari de xarrades informatives per nombroses localitats de tota la geografia valenciana i mantingut reunions amb les Administracions per a analitzar tot el relacionat amb el Quadern d’Explotació Digital.

La Conselleria d’Agricultura ja va traslladar el passat 4 d’abril un escrit al Ministeri en la línia de les propostes de LA UNIÓ. El propi Ministeri, en la reunió celebrada per la sequera la setmana passada, ja va comunicar a una delegació que comptava amb representants de LA UNIÓ que està valorant un ajornament del seu inici a Espanya, encara que la seua proposta perquè entre en vigor un any més tard és inassumible per part d’aquesta organització agrària.

Carles Peris afirma que “les Administracions han de ser sensibles i no ofegar més al sector, no pot ser que cada nova normativa represente més burocràcia, més traves, més problemes i més sobrecostos, com si no tinguérem suficient amb el preu que percebem, amb el canvi climàtic i amb els brutals costos de producció que patim”.