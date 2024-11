LA UNIÓ denuncia danys per fauna salvatge en els cultius de la comarca del Camp de Morvedre

L’organització reclama mesures compensatòries i de prevenció amb una dotació pressupostària suficient

La Unió Llauradora denuncia la sobrepoblació de fauna silvestre (senglar i conill) a la comarca del Camp de Morvedre que està afectant els cultius de la zona, sobretot als cítrics i a l’alvocat, amb pèrdues importants per als llauradors afectats.

L’organització reclama a la Generalitat, a través de les Conselleries d’Agricultura i de Medi Ambient, que són les competents en aquest assumpte, que establisquen solucions ja davant aquesta problemàtica que origina grans pèrdues al sector agrari de la Comunitat Valenciana. LA UNIÓ va quantificar ja les del passat any en el conjunt de la Comunitat Valenciana en més 45 milions d’euros.

La Conselleria d’Agricultura va reconéixer oficialment fa uns mesos que “les mesures aplicades fins al moment per a lluitar contra la fauna silvestre no són suficients per a frenar l’expansió demogràfica de diverses espècies, ni la freqüència i magnitud dels seus impactes sobre les activitats humanes i el medi natural”. També considera que “les espècies estan incrementant la seua població i per tant s’amplien les àrees afectades aconseguint nivells de risc real per a les explotacions agràries”.

Malgrat tot això, Conselleria segueix sense posar en marxa les ajudes proposades en el seu moment i aprovades per les Corts per a pal·liar els danys en les explotacions agràries causades per espècies cinegètiques. Estan dotades amb un import ridícul de 250.000 euros, mentre per exemple en una comunitat veïna com Catalunya el pressupost serà de 6,3 milions d’euros.

A més, cal denunciar el canvi d’opinió de la Conselleria d’Agricultura a l’hora de donar ajudes per a pal·liar els danys causats per la fauna cinegètica en les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana, ja que ara preveu únicament mesures de prevenció en lloc de compensació, tal com havia anunciat en reiterades ocasions. LA UNIÓ continua reclamant que combinen tots dos aspectes.

L’organització denuncia que ni tan sols s’han posat en marxa eixes mesures preventives, com és el cas de l’establiment de barreres que impedisquen el seu accés a les mateixes i, en conseqüència, danys en els cultius o transmissió de malalties en les espècies pecuàries, o la instal·lació de gàbies-parany.

En aquest sentit, a tall d’exemple, l’Ajuntament de la localitat castellonenca d’Alcalà de Xivert ha informat recentment que en els últims cinc mesos s’han capturat 161 senglars dins de les gàbies instal·lades en el seu terme municipal per part del Consistori i per la Generalitat. L’organització anima als ajuntaments del Camp de Morvedre on s’observa una major població de fauna a instal·lar eixes gàbies.

La Generalitat també va anunciar en el seu moment que anava a treballar conjuntament en la cerca de solucions, en col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions afectades, per a estudiar aquests problemes i poder revertir la situació, circumstància que no s’ha donat perquè no es reunit amb les organitzacions agràries, almenys, amb LA UNIÓ.

Robert Beltrán, secretari comarcal de LA UNIÓ al Camp de Morvedre, assenyala que “ahir mateix es van veure senglars pel passeig marítim de Canet d’en Berenguer i si apareixen per allí amb bastant presència humana, no és difícil saber la sobrepoblació que hi ha en els camps de la nostra comarca. Necessitem solucions per a evitar la pèrdua de les nostres collites”.