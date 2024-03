LA UNIÓ denuncia l’entrada hui en el Port de Sagunt d’un vaixell amb 25.000 tones d’arròs importat amb els magatzems d’ací replets de producte local

El sector arrosser estudia la possibilitat de realitzar accions de protesta contra eixes empreses importadores

La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que hui entra en el Port de Sagunt un vaixell amb 25.000 tones d’arròs procedent del sud-est asiàtic i importat per grans empreses arrosseres espanyoles i valencianes, quan els magatzems en la Comunitat Valenciana es troben plens davant l’alentiment de les compres.

Es tracta del vaixell IVONE, amb bandera de Malta, i procedent de Tunísia, que arriba després de passar per Malàisia, Singapur, Myanmar i Egipte. Hui es farà la descàrrega en el port i tot indica que demà la distribució cap a les empreses importadores i distribuïdores.

El sector arrosser de LA UNIÓ estudia la possibilitat de convocar accions de protesta davant eixes empreses importadores en el moment de concretar de qui es tracta, encara que segons les fonts consultades les empreses importadores i que distribuiran posteriorment aquest arròs importat són La Fallera, Arroz SOS, Arroz Dacsa i ARCESA (La Perdiz).

L’organització agrària critica aquestes importacions per part de grans empreses que es vanen en alguns casos fins i tot de valencianía, però a la mínima opten per l’arròs importat d’altres països. “Mentre els nostres magatzems estan plens perquè les grans empreses arrosseres no volen pagar un preu digne i just ací per l’arròs, amb aquestes importacions el que pretenen i aconsegueixen és pressionar a la baixa el preu de l’arròs local”, assenyala LA UNIÓ.

Aquestes importacions provenen fonamentalment de Malàisia i Myanmar, grans països asiàtics productors, que no compleixen a més amb els estàndards europeus de producció i d’ús dels productes fitosanitaris.

Són cada vegada més freqüents a més les ofertes d’arròs de les grans cadenes de la distribució, com el cas de la recent promoció en Aldi amb un paquet a 1,09 euros/kg, després d’aplicar-li un descompte del 12%. En el seu etiquetatge només apareixia el distribuïdor, Agrovert, radicat a Almàssera, que coincideix amb l’empresa valenciana Arroz Dacsa, però no especifica l’origen del producte. Una imatge bucòlica i històrica amb dos llauradors recollint l’arròs en una zona com l’Albufera dona a entendre que és d’ací, circumstància que no es confirma en cap moment, però confon al consumidor que el compra com si ho fora.

“Els arrossers valencians veuen amb impotència com mentre les importacions creixen a més per empreses d’ací, els seus preus van a la baixa i els costos de producció del cultiu pels núvols, la qual cosa es tradueix en un minvament important de la seua rendibilitat”, critica LA UNIÓ, que indica que ens sobren els motius per a tornar a protestar.