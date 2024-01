LA UNIÓ denuncia que els ports de Castelló i València bonifiquen les taxes portuàries als cítrics importats de tercers països

La fruita prové de països amb plagues i malalties no presents a la UE, l’entrada de la qual seria letal per a la citricultura valenciana

La Unió Llauradora i Ramadera denúncia que els ports de Castelló i València -integra també al de Gandia i Port de Sagunt- bonifiquen les taxes portuàries dels cítrics importats de tercers països, concretament el primer amb un 40% i un 30% el segon. També bonifiquen eixes taxes els ports de Huelva (40% en mercaderia), Tarragona (30% amb vaixell i 35% en mercaderia a partir de 30.000 tones), Cartagena (15% amb vaixell) i Las Palmas (20% en mercaderia).

LA UNIÓ ha dirigit un escrit a les respectives presidències i Consells d’Administració dels ports de Castelló i València, on expressa “la seua inquietud i preocupació per eixes bonificacions, especialment quan provenen de països amb presència de plagues i malalties de quarantena no presents a la Unió Europea que podrien ser letals en cas d’entrada per als cítrics valencians i espanyols”.

El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, indica que “hem traslladat als ports que els seus Consells d’Administració revoquen les bonificacions de les taxes portuàries als cítrics procedents de països amb presència de plagues o malalties de quarantena, com a mesura per a contribuir a preservar la salut vegetal de les plantacions de cítrics i garantir la seguretat alimentària dels ciutadans”. Peris afirma que “si no s’eliminen aquestes bonificacions, LA UNIÓ realitzarà accions de protesta durant els pròxims mesos en els recintes portuaris”.

LA UNIÓ posa l’exemple d’Egipte que actualment està en campanya d’exportació de cítrics a la Unió Europea i que pot accedir a través dels ports dependents de l’Autoritat Portuària de Castelló i València amb una bonificació del 40% i del 30% sobre la taxa portuària de mercaderia, respectivament.

Aquest país té la presència del fong Phyllosticta citricarpa, detectat en ports de la Unió Europea el mes de juliol passat. A més, Egipte ha tingut en 2023 un total de 81 alertes sanitàries, mentre que en 2022 va tindre 42 i, específicament en el cas de cítrics, en 2023 ha tingut 32 alertes, enfront de les 17 que va tindre en 2022. Aquestes dades revelen la necessitat d’extremar les precaucions per a evitar l’entrada de plagues que podrien tindre conseqüències devastadores per a les nostres plantacions.

Un altre cas preocupant és el de Sud-àfrica, que a més del fong Phyllosticta citricarpa, té la presència de la falsa arna Thaumatotibia leucotreta. Fins a novembre de 2023, la Unió Europea va registrar 56 intercepcions d’aquest país amb la presència d’alguna plaga, mentre que en 2022 va tindre 33 intercepcions.

Aquestes dades subratllen segons el parer de LA UNIÓ la importància de la lluita conjunta per a evitar l’entrada d’aquestes plagues en el nostre territori i garantir la seguretat fitosanitària de les plantacions de cítrics i les terribles conseqüències econòmiques i mediambientals que suposaria la infestació de les nostres plantacions amb alguna d’aquestes plagues. En aquest sentit, el secretari general de LA UNIÓ apunta que “és imprescindible alinear els interessos dels ports valencians amb els interessos dels sectors econòmics de la Comunitat Valenciana i aquest no és el cas perquè s’obvia al sector agrari”.

Cartes a Luis Planas i José Luis Aguirre

Paral·lelament, a aquestes accions davant els ports, LA UNIÓ ha remés un escrit al ministre d’Agricultura, Luis Planas, en la qual trasllada la seua preocupació per l’increment significatiu de les importacions de cítrics, principalment taronges, procedents d’Egipte. Per això li insta que “des del Govern d’Espanya s’incrementen els controls i inspeccions en els ports espanyols, amb especial atenció als ports de Castelló i València, sobre les importacions de cítrics procedents d’Egipte”. Les importacions de cítrics egipcis han experimentat un alarmant augment des de 2014, aconseguint xifres rècord en 2023 amb un total de 487.753 tones importades (gener-setembre). Aquest increment del 109,1% respecte a l’any anterior i del 84% en comparació amb la mitjana dels cinc anys anteriors és motiu de gran inquietud per als llauradors espanyols que es dediquen a la producció de varietats de taronges.

En la carta dirigida al conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre, LA UNIÓ li ha sol·licitat un increment de les inspeccions i controls en els magatzems de les empreses citrícoles importadores de la Comunitat Valenciana per a evitar, d’una banda, la presència en aquests cítrics importats de qualsevol plaga o malaltia i, per un altre, per a evitar la reexpedició amb una etiqueta de procedència de la fruita que no es corresponga amb la realitat.

L’organització és conscient que gran part de les importacions de taronges d’Egipte entren per ports valencians i posteriorment són manipulades i reexpedides per part d’empreses comercialitzadores citrícoles situades en la Comunitat Valenciana.

La recent arribada al port de Castelló d’un enviament que contenia prop de 3.000 tones de taronges egípcies fa preveure un augment considerable en les importacions durant l’any 2024 per part d’empreses comercials espanyoles. Aquest escenari planteja un problema evident per als productors valencians i espanyols, els qui podrien veure disminuïts els preus dels seus productes o, en el pitjor dels casos, enfrontar-se a la impossibilitat de vendre les seues collites a causa d’un augment no justificat de la competència. En aquest aspecte, cal recordar que les empreses espanyoles poden utilitzar-lo com ho han fet en anteriors ocasions com una pressió dels preus a la baixa en la negociació dels contractes de compravenda.