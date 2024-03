LA UNIÓ denuncia que empreses espanyoles i valencianes importen i distribueixen en només tres dies l’arròs equivalent a un terç de la producció de la Comunitat Valenciana

Este dilluns un nou vaixell va descarregar en el port de València altres 11.000 tones d’arròs procedent de Myanmar amb destinació a Arroz La Fallera que se sumen a les 25.000 de la setmana passada

LA UNIÓ denuncia que en només tres dies diverses empreses arrosseres espanyoles i valencianes han importat de països asiàtics i descarregat en els seus magatzems valencians al voltant de 36.000 tones d’arròs, un terç de la producció autòctona de la Comunitat Valenciana que se situa en una franja d’entre les 100.00 i les 130.000 tones anuals. Aquest fet contrasta amb la situació que viuen els arrossers valencians que comproven com els magatzems estan replets d’arròs produït en la Comunitat Valenciana que no té eixida comercial davant l’alentiment de les compres (veure imatges comparatives).

LA UNIÓ informa que este dilluns va descarregar en el Port de València un altre vaixell amb 11.000 tones d’arròs importat des de Myanmar (antiga Birmània). La mercaderia anava dirigida a l’empresa Arroz La Fallera. El vaixell es diu SE MARINA, va eixir el passat 15 de gener des d’eixe país del sud-est asiàtic i encara es troba hui en les instal·lacions portuàries de València.

Aquesta nova entrada d’arròs que denuncia LA UNIÓ se suma a la ja denunciada de la setmana passada en el Port de Sagunt amb un vaixell que contenia 25.000 tones d’arròs procedent del sud-est asiàtic i importat i distribuït per grans empreses arrosseres espanyoles i valencianes. Les empreses receptores d’eixe primer enviament eren La Fallera, Arroz SOS, Arroz Dacsa i ARCESA (La Perdiz).

El sector arrosser de LA UNIÓ decidirà en els pròxims dies, una vegada passades les Falles, la convocatòria d’accions de protesta davant eixes empreses importadores i distribuïdores. “Els arrossers valencians estem farts d’aquesta situació, mentre les importacions augmenten a més per empreses d’ací, la campanya està parada amb preus van a la baixa i els costos de producció del cultiu segueixen pels núvols, la qual cosa es tradueix en un minvament important de la nostra rendibilitat”, assenyala.

LA UNIÓ critica aquestes importacions per part de grans empreses que es vanen en alguns casos fins i tot de valencianía amb anuncis, patrocinis i imatges icòniques, però a la mínima opten per l’arròs importat d’altres països. “Mentre els nostres magatzems estan plens perquè les grans empreses arrosseres no volen pagar un preu digne i just ací per l’arròs, amb aquestes importacions el que pretenen i aconsegueixen és pressionar a la baixa el preu de l’arròs local. Preferim que deixen de fer gala públicament d’una suposada valencianía per a vendre més i aposten veritablement pels arrossos valencians i pels seus productors”, diu

En aquest sentit, també denuncia que en els lineals de les botigues i supermercats es detecten arrossos d’eixes marques en els quals no s’especifica l’origen d’aquests (veure imatge). “Cal donar major transparència als consumidors indicant de manera clara la procedència de l’arròs i a més els supermercats haurien de ser els primers a exigir als seus proveïdors l’origen i no sols el lloc d’envasament i fer una aposta clara pel producte de proximitat i per les denominacions d’origen”, aferma LA UNIÓ.

Aquestes importacions provenen fonamentalment de Malàisia, Cambodja i Myanmar, grans països asiàtics productors, que no compleixen a més amb els estàndards europeus de producció i d’ús dels productes fitosanitaris. Precisament aquesta mateixa setmana la Unió Europea ha restablit la clàusula de salvaguarda, mitjançant un reglament publicat ahir en el DOUE, amb aranzels duaners a les importacions d’arròs índica de Cambodja i Myanmar, per a pal·liar els seus efectes sobre la producció comunitària.

Aquests aranzels s’apliquen des de hui després d’una investigació de la Comissió Europea en la qual s’indica que “l’arròs d’eixos dos països asiàtics es va importar a preus i volums que van provocar dificultats considerables per a la indústria arrossera comunitària.

LA UNIÓ ve reiterant la necessitat d’establir mesures de salvaguarda contra l’arròs procedent d’eixos països. “Confiem que eixos nous aranzels servisquen perquè les empreses desistisquen de la seua intenció de comprar producte de fora i opten per l’autòcton per a què nombroses famílies puguen viure del cultiu i també per a mantindre el medi ambient a l’entorn del parc natural de l’Albufera”, indica.