LA UNIÓ es congratula de les ajudes anunciades per la Conselleria d’Agricultura per al proveïment de la ramaderia extensiva després de reiterades sol·licituds

El sobrecost estimat era de més del 60% per als productors d’oví-caprí i boví

La UNIÓ mostra la seua satisfacció per l’anunci hui del nou conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina. Del seu equip de diverses mesures de suport al sector ramader extensiu amb un pressupost de 1,4 milions d’euros. Molt afectat per la sequera, com ha vingut denunciant al llarg dels últims mesos la Unió Llauradora i Ramadera.

L’organització es congratula de la decisió que compta amb un pressupost d’1,4 milions d’euros. A falta de conéixer més en profunditat el paquet de mesures i ajudes anunciat hui a Catí i Ares (Maestrat), perquè es tracta d’una reivindicació dels últims mesos amb nombrosos escrits enviats a la Conselleria d’Agricultura. En aquest sentit demana diligència en la tramitació i concessió de les ajudes, davant la situació insostenible dels ramaders.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, considera que “l’anunci d’aquestes ajudes és un èxit de l’organització pel treball. La pressió i insistència durant els últims mesos a denunciar la situació dels ramaders extensius i proposar contínuament mesures de suport”.

La falta de pastures naturals i d’aigua pels efectes de la sequera provoca, segons les primeres estimacions de la Unió Llauradora i Ramadera. Un sobrecost de més del 60% en els ramaders en extensiu de la Comunitat Valenciana.

LA UNIÓ ha comprovat la difícil situació en la qual es troben els ramaders

En visites per diverses zones d’interior del territori valencià, LA UNIÓ ha comprovat la difícil situació en la qual es troben els ramaders. Les pastures estan seques i han de recórrer cada vegada més a alimentació a través de pinsos. La qual cosa encareix els seus costos, i a tot això s’ajunta també la falta d’aigua per als animals. En aquest sentit, moltes de les basses es troben seques.

L’escassetat de pluges i les altes temperatures han causat un dèficit hídric en la ramaderia extensiva, obligant els ramaders a incórrer en costos addicionals per al proveïment d’aigua. A més, la falta de pastures naturals ha comportat a un augment en els costos d’alimentació del bestiar.

Aquests factors han reduït la competitivitat dels ramaders enfront dels seus homòlegs d’altres comunitats autònomes, a causa dels costos addicionals no coberts pel sistema d’assegurances agràries.

LA UNIÓ porta des de gener d’enguany enviant escrits a la Generalitat, a través de la Conselleria d’Agricultura, perquè establira mesures i ajudes extraordinàries per als ramaders extensius.

En aquest sentit, havia sol·licitat ja en reiterades ocasions a la Generalitat que fera costat econòmicament als ramaders per a cobrir els costos addicionals d’alimentació del bestiar i la contractació de cisternes d’aigua. L’organització considera fonamental que es garantisca la disponibilitat de cisternes d’aigua per a proveir al bestiar en les zones més afectades.

Els ramaders extensius estan totalment asfixiats. “La situació és molt crítica i hem tingut èpoques amb problemes de sequera, però mai com fins ara.

Estem al juliol i ja portem quatre mesos en què normalment no hauríem d’haver-los subministrat tant de pinso i farratges als animals, però ho estem fent davant la falta de pastures, farratges i cereal per a collir. I amb l’aigua igual, estem en les últimes i portant des de primer d’any cisternes d’aigua pel nostre compte. Tot l’hem de comprar i les despeses es disparen”, assenyalen alguns d’ells.