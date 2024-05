Reclama ajudes extraordinàries perquè els cerealistes porten tres campanyes consecutives sense quasi collita i els ramaders extensius d’algunes zones es troben en una greu situació

LA UNIÓ indica que la sequera asfixia econòmicament als productors de cereals i ramaders de la Comunitat Valenciana

Carles Peris reclama a la Conselleria d’Agricultura que assumisca les seues competències i faça costat als llauradors i ramaders en situació d’emergència hídrica

La Unió Llauradora i Ramadera sol·licita ajudes extraordinàries per als productors de cereal de la Comunitat Valenciana que s’enfronten per tercer any consecutiu a la falta de collita per l’absència de precipitacions durant el període de creixement vegetatiu i per als ramaders a fi d’ajudar-los a sufragar les despeses derivades dels sobrecostos per a alimentació animal i el minvament de pastures.

Les persones productores de cereals porten tres anys sense quasi producció per la persistent sequera que provoca un impacte negatiu en la seua renda. La falta de precipitacions i la sequedat acumulada han reduït la superfície sembrada enguany.

El descens de superfície sembrada se situa en al voltant del 50% sobre el que és habitual en altres campanyes. Aquestes condicions climàtiques han impedit la germinació del cereal i es calcula que només haja germinat entre el 5 i el 10% de la superfície sembrada.

Amb només la meitat de la superfície habitual sembrada enguany, els productors valencians han assumit un cost aproximat de quasi 4 milions d’euros sense cap aprofitament. Augmentant les pèrdues de renda i l’endeutament en un sector crucial per al manteniment de les zones interiors de secà.

Per tant, LA UNIÓ ha tornat a demanar a la Conselleria d’Agricultura que habilite ajudes extraordinàries directes de 4 milions d’euros per a cobrir els costos ja assumits per les persones productores valencianes de cereal.

A més, sol·licita que aquesta situació de falta de germinació siga tinguda en compte en la PAC 2024, tant per a les persones productores de cereals com per a les ramaderes, considerant que les circumstàncies climatològiques poden afectar les seues sol·licituds d’ajuda. Cal recordar que LA UNIÓ ja va remetre al gener a la Conselleria d’Agricultura un escrit davant eixa previsió d’alerta per als productors de cereal que ara es confirma amb la realitat que s’observa en camp amb una falta evident de nascència (tal com s’observa en la fotografía i els vídeos).

Ajudes ramaders en extensiu

LA UNIÓ també ha demanat -ja ho havia sol·licitat al febrer també- a la Conselleria d’Agricultura que establisca ajudes i mesures pal·liatives per la greu situació que afecta la ramaderia en extensiu d’oví-caprí i boví en extensiu, que es nota ja en moltes zones i especialment a les comarques de Castelló.

La falta de pluges i temperatures anormalment elevades han generat un dèficit d’aigua en les basses que serveixen d’abeuradors per als animals i que ha de ser compensat amb cisternes d’aigua en les explotacions ramaderes afectades. Aquesta circumstància suposa un cost de producció afegit a l’existent al qual ha de fer front el ramader. Paral·lelament, aquesta situació d’altes temperatures i absència generalitzada de pluges ha provocat que no hi haja suficients pastures per a l’alimentació animal, el que representa també un increment de costos de producció en els ramaders afectats en haver d’adquirir pinsos o farratges com a alternativa alimentària per al ramat. Tots dos fets, signifiquen una pèrdua de competitivitat per un augment de costos originats per efectes aliens a la voluntat del ramader i no coberts pel sistema públic d’assegurances agràries.

A part d’una ajuda econòmica per als ramaders amb l’objectiu de sufragar els costos addicionals d’alimentació animal, LA UNIÓ demana portar cisternes d’aigua a les zones afectades, que s’incentive i es done prioritat a l’alimentació animal en la retirada de fruites i hortalisses de les OPFH, facilitant el transport a les explotacions ramaderes; així com establir un sistema, sempre que meteorològicament siga factible, de recollida i distribució en les ramaderies afectades de la palla procedent de la sega de l’arròs de les zones productors valencianes, amb la corresponent compensació als arrossers.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “ja és hora que els actuals gestors de la Conselleria d’Agricultura assumisquen les seues competències i deixen de tirar les culpes a altres Administracions. Si no són capaços de posar en marxa mesures immediates per a compensar les pèrdues de llauradors i ramaders del nostre territori que estan en situació d’emergència per la sequera, no es mereixen estar en els seus càrrecs”.