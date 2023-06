L’organització sol·licitarà una sèrie de mesures per a les persones afectades per aquestes tempestes i per a totes les d’aquests mesos

LA UNIÓ indica que l’estiu arriba amb pedra que afecta més de 4.300 hectàrees de cultiu i unes pèrdues de prop de 4 milions d’euros

Les comarques més afectades són fonamentalment la Ribera Alta i ja en menor mesura la Ribera Baixa, la Costera i la Canal de Navarrés

La Unió Llauradora informa que les tempestes d’ahir a la vesprada. Amb l’inici de l’estiu, van afectar per la incidència de la pedra a unes 4.300 hectàrees de cultiu. Principalment a la comarca de la Ribera Alta . Amb menor grau d’intensitat les comarques de la Ribera Baixa, la Costera i la Canal de Navarrés. L’organització quantifica les pèrdues, en una primera avaluació d’urgència, en una quantitat que ronda els 4 milions d’euros.

Encara que les pluges es van concentrar en la part central de la Comunitat Valenciana (Hoya de Buñol, La Serranía, Camp de Túria, Valle de Cofrentes-Ayora, Vall d’Albaida, La Costera, Canal de Navarrés, La Ribera Baixa i La Ribera Alta). La pedra únicament va afectar sobretot a les quatre últimes comarques, segons les dades recaptades per LA UNIÓ.

Del número d’hectàrees afectades, la major part se centra en la Ribera Alta amb 3.755 ha, la qual cosa suposa el 85% dels danys. A la Ribera Baixa hi ha un 5% de danys i la resta entre la Costera i la Canal de Navarrés.

El principal cultiu perjudicat és el dels cítrics amb 2.470 hectàrees i 56% de danys, amb una pèrdues estimades en més de 1,5 milions d’euros. Li segueix el caqui amb 1.660 hectàrees i el 38% dels danys en produccions, amb pèrdues quantificades en 1,4 milions d’euros.

També s’ha vist afectada la fruita d’estiu (principalment bresquilles i en menor mesura prunes). La collita d’albercocs ja estava pràcticament tota recol·lectada. Altres fruiters amb danys són l’alvocat, magraner i kiwi.

Entre les hortalisses més afectades estan els melons i melons d’alger, carabasses, albergínies, pimentons, cogombres, etc, és a dir, tots els cultius d’estiu.

En aquells llocs on no va afectar la pedra, les pluges són molt positives i serveixen per a pal·liar l’estrés hídric en alguns cultius de secà com les vinyes, ametlers, olivar i garroferes. Així com per als cultius de regadiu on permetrà estalviar en regs que últimament estaven augmentant, netejar els arbres davant l’amenaça de possibles plagues i recarregar aqüífers i embassaments ja bastant minvats. Per a la ramaderia serviran per a regenerar les pastures i evitar així l’augment dels costos pels pinsos per a alimentació dels animals.

LA UNIÓ sol·licitarà una sèrie de mesures per a compensar els danys de les persones afectades per aquest sinistre d’ahir, els ocorreguts anteriorment i els que puguen originar-se aquest estiu.

En aquest sentit reclamarà entre altres coses la concessió d’ajudes directes, l’agilitació dels peritatges dels camps sinistrats amb pòlissa d’assegurança, la condonació de l’IBI de les parcel·les cultivades i construccions presents en elles, la bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any i l’establiment de préstecs amb interés subvencionat. Així mateix, sol·licitarà a la Conselleria d’Agricultura incrementar en les assegurances agràries la subvenció a les persones agricultores professionals fins al màxim permés per la UE del 70% del rebut de prima a fi d’incrementar els nivells d’assegurament.