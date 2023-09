LA UNIÓ informa que les tempestes d’ahir van afectar més de 18.000 hectàrees de cultiu i causen unes pèrdues de 8,6 milions d’euros

Les comarques més afectades són la Plana Baixa, Vall d’albaida, La Vega Baja, La Serranía, Hoya de Buñol, La Safor i la Ribera Baixa

La Unió Llauradora informa que les tempestes d’ahir acompanyades de pluja, vent i pedra van afectar un radi de més de 18.000 hectàrees de cultiu. Unes pèrdues estimades en una primera avaluació d’urgència de més de 8,6 milions d’euros. Aquestes dades són provisionals i podrien augmentar també al llarg de la setmana en la qual s’esperen més tempestes.

Amb independència de la pedra, que va ser de diferents grandàries que van des de la grossària d’un cigró fins a una pilota de golf. A la Plana Baixa les tempestes van estar acompanyades de forts vents de fins a 130 Km per hora. Que han causat danys per trencament de branques i efectes del ramejat en algunes produccions.

El principal cultiu perjudicat és el dels cítrics

Les tempestes es van centrar sobretot en la comarca de la Plana Baixa, seguides de la Vega Baja i la Vall d’Albaida i ja en menor mesura en La Serrania, Hoya de Buñol, La Safor i la Ribera Baixa.

El principal cultiu perjudicat és el dels cítrics amb 15.768 has (86%). Seguit de l’olivar amb 736 has (4%), ametlers amb 647 (3.5%), raïm (raïm de taula i raïm de vinificació) amb 445 has (2.5%) i en menor mesura ja alvocats, caqui, ornamentals, vivers de magrana i hortalisses de finals d’estiu.

En aquells llocs on no va afectar la pedra, les pluges són positives. Serveixen per a pal·liar l’estrés hídric en alguns cultius de secà com les vinyes, ametlers, olivar i garroferes. Així com per als cultius de regadiu on permetrà estalviar en regs, netejar els arbres davant l’amenaça de possibles plagues i recarregar aqüífers i embassaments ja bastant minvats. Per a la ramaderia serviran per a regenerar les pastures i evitar així l’augment dels costos pels pinsos per a alimentació dels animals.

LA UNIÓ sol·licitarà una sèrie de mesures per a compensar els danys de les persones afectades per aquest sinistre d’ahir. Els ocorreguts anteriorment i els que puguen originar-se aquesta setmana.

En aquest sentit reclamarà entre altres coses l’agilització dels peritatges dels camps sinistrats. La concessió d’ajudes directes, la condonació de l’IBI de les parcel·les cultivades i construccions presents en elles, la bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any i l’establiment de préstecs amb interés subvencionat.