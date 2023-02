LA UNIÓ informa que les persones productores de la Comunitat Valenciana tindran ajudes enguany per a la collita en verd del raïm de vinificació

El Ministeri d’Agricultura ha fixat, dins de les mesures PASVE, una partida de 15 milions d’euros enguany. Per a la verema en verd amb la intenció de corregir els desequilibris de mercat

LA UNIÓ Llauradora informa que les persones productores de la Comunitat Valenciana tindran ajudes enguany. Per a la collita en verd del raïm de vinificació, tal com ha informat la Conselleria després de la petició d’aquesta organització. El departament autonòmic d’Agricultura confirma així que se suma al programa del Ministeri. Per al qual s’ha destinat ja una partida econòmica de 15 milions d’euros en tot l’Estat.

Convocatòria d’aquestes ajudes

Una vegada conegut que la Conselleria d’Agricultura publicarà convocatòria d’aquestes ajudes, cal fixar les condicions i establir el termini de sol·licitud. Les Comunitats Autònomes mitjançant la publicació de les seues respectives convocatòries, deuran, si escau, establir el termini per a presentar sol·licituds. Que no podrà començar abans del 15 ni acabar després del 30 d’abril de 2023, havent de realitzar-se l’execució de la collita en verd abans del 16 de juliol d’aquest mateix any.

La collita en verd és una mesura de regulació de mercat. Un instrument de gestió de riscos que es desencadena en el moment que es detecta un desequilibri de mercat. La qual cosa comporta una decisió ràpida perquè la posada en marxa siga àgil i eficaç. LA UNIÓ creu que és la mesura més efectiva per a regular els desajustaments entre l’oferta i demanda i l’única que garanteix un nivell adquisitiu digne per a les persones productores. Molt per damunt de l’emmagatzematge privat que majoritàriament beneficia al sector elaborador de vi.

Condicions d’aquesta ajuda

LA UNIÓ proposa que dins de les condicions d’aquesta ajuda s’acullen les parcel·les registrades en les diferents DOP (Alacant, Utiel-Requena i València) i IGP (Terres de Castelló) de la Comunitat Valenciana. La quantia de l’ajuda es fixarà segons la pèrdua d’ingressos i els costos de destrucció dels raïms.

En primer lloc, està la pèrdua d’ingressos vinculada a la destrucció o eliminació dels raïms. A més de la pèrdua d’ingressos per cada parcel·la objecte d’ajuda que es calcularà tenint en compte el preu d’assegurament de cadascuna de les varietats de les diferents DOP i IGP valencianes.

Quant als costos directes de destrucció o eliminació dels raïms la quantia de l’ajuda o barem estàndard del cost unitari per hectàrea s’hauria d’establir per a unificar-los amb la resta de l’Estat en 1.500 €/ha per l’eliminació manual i 972,61 €/ha per eliminació mecànica.