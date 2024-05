La Unió Llauradora demana a la CHJ garantir el reg del riu Albaida mantenint el cabal ecològic

La Unió Llauradora ha sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) que garantisca el reg als agricultors del riu Albaida mentre es manté el cabal ecològic del riu, afirmant que ambdues mesures són perfectament compatibles.

La zona afectada es troba entre l’embassament de Bellús i la confluència amb el riu Xúquer, i és utilitzada per sis comunitats de regants.

L’organització agrària insisteix que és possible mantindre el cabal ecològic del riu Albaida i assegurar el reg dels camps de cultiu.

A pesar que la CHJ ha declarat la conca en sequera, la situació no és tan prolongada com en altres zones, per la qual cosa no consideren necessàries restriccions en aquest moment.

LA UNIÓ proposa obrir l’embassament de Bellús, que actualment està al 24,64% de la seua capacitat (17 hm³), suficient per a atendre tant les necessitats ecològiques com les de reg.

A més, suggereixen utilitzar la séquia d’Escalona per a garantir el cabal en la part baixa del riu, una pràctica que ha donat bons resultats en anys anteriors. També demanen un diàleg entre la CHJ i els regants abans de tallar el subministrament de reg. Han sol·licitat una reunió urgent amb el comissari d’Aigües de la Confederació, Marc García, per a analitzar la situació i buscar solucions. LA UNIÓ subratlla que no es pot tallar el reg de manera abrupta, especialment a l’inici de la temporada de reg i en un moment de falta de pluges i altes temperatures, destacant la importància del diàleg.