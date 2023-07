La Unió Llauradora calcula que les pèrdues directes per als productors de la Comunitat Valenciana, de meló i meló d’Alger. Rondaran aquesta campanya els 44 milions d’euros a conseqüència d’una concatenació de problemes meteorològics.

La qual cosa ha reduït la producció de totes dues fruites a la meitat. En primer lloc, per les elevades temperatures durant l’època de plantació i, posteriorment. Per les pluges intermitents de maig i juny, o les calamarsades (granissades) del mes de juny que van afectar àmplies zones productores. Sobretot de les Riberes del Xúquer, segons declaren des de La Unió Llauradora.

LA UNIÓ Llauradora assenyala que tant el meló d’Alger com el meló tenen un índex baix d’assegurament perquè l’actual sistema no s’adapta a les necessitats i realitats de tots dos cultius. En aquest sentit, l’associació proposa l’estudi i implantació per part de Agroseguro d’una assegurança agropecuària mínima i bàsica que cobrisca els riscos extraordinaris consorciables i subvencionada per ENESA en un 70%.