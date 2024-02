Localització i Revisió de Pous: Prioritat per a la Gestió Hídrica

Legalització i Manteniment: Passos crucials per a la Sostenibilitat Agrícola

La Unió Llauradora i Ramadera ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura que localitze i revise tots els pous de sequera de la Comunitat Valenciana. Perquè és un dels recursos que els llauradors i ramaders tenen al seu abast per a minimitzar de manera immediata el greu problema de falta d’aigua en determinades zones.

“En l’actualitat patim una inusual escassetat de precipitacions i temperatures anormalment elevades que amenacen l’estabilitat del sector agrari. Generant un impacte molt negatiu en la rendibilitat de les explotacions agropecuàries i causant pèrdues econòmiques considerables. Assenyala LA UNIÓ, qui considera que “els minvaments productius se succeeixen ja campanya rere campanya i en algunes zones s’està subministrant aigua de cubes per al bestiar”.

L’organització considera que els pous de sequera garanteixen la disponibilitat de recursos hídrics addicionals en períodes com el que estem vivint en aquests moments. Encara que per a això, i davant l’amenaça futura, cal veure quants hi ha i en quin estat es troben.

Per això ha remés un escrit al conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre. On li insta a revisar tots els pous de sequera en la Comunitat Valenciana per a avaluar la seua condició i eficàcia.

De la mateixa manera l’organització reclama que es realitze el manteniment preventiu i les reparacions necessàries en els pous de sequera. Per a assegurar que es posen en funcionament de manera immediata quan siga necessari. Evitant retards que puguen augmentar els danys als cultius per falta d’aigua.

També considera LA UNIÓ que és fonamental legalitzar tots aquells pous de sequera existents que seran essencials per a garantir el subministrament d’aigua en les explotacions agràries. Aquesta acció proporcionaria una base legal per al seu ús i evitaria possibles complicacions futures.

LA UNIÓ sol·licita a Aguirre que informe de la situació de tots els pous de sequera

Finalment, LA UNIÓ sol·licita a Aguirre que informe de la situació de tots els pous de sequera per a planificar un ús eficient de l’aigua en cada zona i optimitzar el reg segons les necessitats dels cultius i les condicions climàtiques i, si fora el cas, en cada zona buscar alternatives de proveïment d’aigua.

Els embassaments de la conca del Xúquer estan per aquestes dates (1.400 hm³) bastant per davall de les xifres de l’any passat (1.738 hm³) i fins i tot inferiors a la mitjana dels últims deu anys (1.416 hm³). El sistema Marina Baixa-Serpis a Alacant està al 28,42% i el de Palància-Millars/Senia de Castelló es troba al 31,28%. La situació és millor en el sistema del Xúquer amb el 51,23% i del Túria amb el 54,31%.

En la conca del Segura la situació encara és pitjor, es troben ara en nivells molt baixos (212 hm³), quasi a la meitat de 2023 (394) i molt inferior a la mitjana de l’última dècada (456 hm³). Els embassaments estan al 18,6% de la seua capacitat.