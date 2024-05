La Unió Llauradora i Ramadera reclama ajuda urgent per afrontar la crisi agrària provocada per la guerra a Ucraïna i la sequera a la Comunitat Valenciana

La Unió Llauradora i Ramadera ha presentat mocions en diversos ajuntaments

Proposant mesures excepcionals per a ajudar les explotacions agràries afectades per la combinació de la crisi a Ucraïna i les condicions climàtiques adverses, com la sequera.

Insten al Consell de la Generalitat a establir una línia d’ajudes urgents per a sectors com el cultiu de raïm de vinificació, olivar, fruita seca de secà i cereals, per compensar les pèrdues econòmiques i els costos addicionals.

També demanen suport econòmic per als ramaders per cobrir costos d’alimentació i aigua per al bestiar.

La persistència de la sequera ha afectat la producció de diversos cultius com el raïm, les olives, les ametlles i els cereals, amb reduccions significatives en la producció i els preus.

L’increment dels costos de producció, especialment en energia i fertilitzants, ha agreujat la situació, afectant la viabilitat econòmica dels agricultors. Malgrat les mesures preses fins ara, els suports als sectors agraris han estat insuficients. La Unió crida a l’acció urgent per evitar un impacte encara major en les zones rurals i demana un suport específic per als sectors més afectats, com el cultiu de secà.