La Unió Llauradora i Ramadera, juntament amb la resta d’organitzacions territorials de la Unión de Uniones. Ha convocat una gran marxa que confluirà el pròxim 5 de juliol a les portes del Ministeri d’Agricultura. Davant la falta de resposta per al sector agrari sumit en una greu crisi aguditzada, a més, per l’encariment dels costos de producció.

La Marxa estarà disposada per diferents columnes de tractors que eixiran des de diversos punts de les comunitats autònomes. Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Catalunya, Castella-la Manxa, Extremadura i Madrid entre els dies 2 i 3 de juliol i que desembocaran el dia 5 de juliol a Madrid, en una manifestació de llauradors i ramaders.

Des de la Unió Llauradora i Ramadera asseguren que el Govern no ha sabut estar a l’altura de la gravetat. Ni des del punt de vista estatal ni europeu, per la qual cosa l’organització aposta per un paquet d’ajudes directes més ambiciós, diverses mesures fiscals, ajudes específiques

Un altre dels motius de la marxa de protesta fa referència a la implantació del quadern digital d’explotació. El Govern manté l’exigència de digitalitzar prompte al sector sense tindre en compte la seua realitat i necessitats. La qual cosa s’agreuja amb l’embull burocràtic que, lluny de reduir-se, s’incrementa any rere any