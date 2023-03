La Unió Llauradora va organitzar el passat dijous una xerrada informativa de dues hores de duració sobre el cultiu del meló d’Alger a Cullera. La localitat on més despunta aquest cultiu a la Comunitat Valenciana.

La xarrada va ser impartida per Carlos Baixauli, director del Centre d’Experiències de Cajamar en Paiporta. Va abordar tota mena de temes sobre aquest cultiu, com són la tècnica de l’empelt, les diferents plagues i virus que poden perjudicar la plantació. Sistemes de reg i fertilització, així com les formes de protegir els cultius amb plàstics polipropilens.