La UNIÓ presenta una màquina per extraure la palla d’arròs￼

La Unió Llauradora ha presentat a Sueca una jornada demostrativa d’extracció de la palla de l’arròs.

Que s’utilitza davant qualsevol tipus de situació del terreny, ja siga inundat, mullat o en sec, amb una màquina llevaneu adaptada que està obtenint grans resultats en camp.

Es tracta del projecte Straw4FootWear, finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació dins de la seua línia de Projectes Estratègics. Així ho ha afirmat José Castro, responsable de Projectes de La Unió. Amb l’objectiu principal de generar una nova cadena de valor industria. Basada en el desenvolupament de nous materials per a la indústria del calçat partir del subproducte de la palla de l’arròs.

Castro, en la seua intervenció també s’ha referit al fet de valorar la palla de l’arròs en components d’alt valor afegit (UMH). Incorporar la palla de l’arròs al sector del calçat. Així com dissenyar i testar un nou mètode d’extracció de la palla de l’arròs. En condicions que fins ara no era possible fer-ho per no poder entrar a la parcel·la després de la sega per les pluges o els solcs.

Per la qual cosa, s’han acoblat noves eines a una màquina llevaneu i s’han fet proves durant diversos dies en camps d’arròs per a la recol·lecció de la palla, el seu rendiment, cost i eficàcia.