LA UNIÓ prossegueix la seua ofensiva perquè la UE no autoritze importacions de productes de tercers països tractats amb base de principi actiu Clorpirifos

La Unió Llauradora commina a la Unió Europea a no autoritzar aquelles importacions de productes de tercers països que continguen matèries actives l’ús de les quals no està autoritzat ací com el Clorpirifos i Metil clorpirifos.

Per a això ha remés un escrit al Ministeri d’Agricultura perquè prenga cartes en l’assumpte i pressione a Brussel·les en aquest sentit. L’organització considera que el Govern d’Espanya podria seguir la línia del que ha fet ja França. Amb la matèria activa fosmet i les importacions de cireres. Ja que ha prohibit la seua entrada en territori gal durant el període d’un any quan aquest insecticida procedisca de paises tercers on el seu ús estiga permés.

Un estudi elaborat per La Unió Llauradora amb dades oficials corrobora l’anterior després de revelar que en els últims dos anys (de maig de 2021 a maig de 2023). S’han detectat en l’àmbit de la Unió Europea un total de 372 alertes amb presència de Clorpirifos i Metil clorpirifos en productes provinents de tercers països.

En la llista d’alertes durant aquest període es reflecteix que el gruix d’aquestes, més del 38%, procedeix de l’ús de Clorpirifos i de Metil clorprifos.

Les dades indiquen que fins a maig d’enguany han sigut un total de 67 alertes. L’any 2022 van ser 192 i des de maig fins a finals de 2021 es van detectar 113.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, indica que “no pot ser que existisca barra lliure per als tercers països a l’hora d’entrar amb els seus productes en els mercats europeus. Mentre ací nosaltres fem esforços en la reducció de l’ús de pesticides. Que ens han provocat més dificultats per a controlar les plagues i majors costos productius que hem d’assumir”.

És incomprensible que es retiren de l’ús certs fitosanitaris en la producció europea

L’organització justifica la seua petició per diferents motius i, el primer, és el de ser coherent en la política de la UE de desautorització de l’ús d’unes certes substàncies actives sobre l’argument d’evitar riscos per a la salut per als consumidors europeus. “És incomprensible que es retiren de l’ús certs fitosanitaris en la producció europea i que després ens els puguem trobar en els productes que importem. Això és enganyar i jugar amb la salut dels consumidors europeus”, critica.

En la mateixa línia, a més, l’entrada d’aquests productes genera una clara competència deslleial per als llauradors de la Unió Europea. Que no tenen els mateixos mecanismes de lluita contra les plagues i que veuen com augmenten també els seus costos de producció. Amb pèrdues evidents en un percentatge de fruita que no és útil per a eixir als mercats o majors despeses en haver d’implementar la lluita biològica i disposar de tractaments menys efectius.

LA UNIÓ demana que es realitze una anàlisi de risc sobre les importacions de productes procedents de llocs en els quals s’usen substàncies no autoritzades a la UE. En base, als resultats, s’adopten les restriccions que s’estimen necessàries per a salvaguardar la salut dels consumidors i evitar la competència deslleial que distorsiona els mercats de les nostres