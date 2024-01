LA UNIÓ protestarà amb una tractorada el 21 de febrer davant el Ministeri d’Agricultura per a defensar els interessos dels llauradors i ramaders valencians

La Unió Llauradora i Ramadera té previst manifestar-se de nou el 21 de febrer a Madrid per destacar la difícil situació dels agricultors i ramaders a la Comunitat Valenciana.

Es queixen de males collites, alts costos i la manca de mesures efectives del Govern. La convocatòria es basa en problemes com l’exclusió d’olivicultors i viticultors de les ajudes, collites deficient, baixos preus, retirada d’ajudes al gasoil agrícola, sacrifici d’animals i noves exigències ambientals. L’organització demana unitat d’acció amb altres associacions agràries per pressionar el Govern.