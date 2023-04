LA UNIÓ sol·licita al Govern que indemnitze amb caràcter retroactiu a les comunitats de regants i llauradors. Després de la sentència que obliga al MITECO a desenvolupar el contracte de doble tarifa elèctrica per a regadiu

El retard a aplicar la doble tarifa des de juliol de 2021 ha contribuït de manera decisiva a l’augment del cost del reg que ara s’ha de compensar

LA UNIÓ Llauradora sol·licita al Govern d’Espanya que assumisca la seua responsabilitat patrimonial i indemnitze amb caràcter retroactiu a les comunitats de regants. I a les persones professionals de l’agricultura per l’increment de costos suportats des de juliol de 2021. Fins a l’aprovació del reglament al qual l’obliga el Tribunal Suprem a desenvolupar el contracte de la doble tarifa elèctrica per a regadiu en 6 mesos.

La Secció Cinquena del Tribunal Suprem

La Secció Cinquena del Tribunal Suprem va emetre recentment la sentència núm. 300/2023 en la qual fallava sobre un recurs contenciós administratiu iniciat contra el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) per les organitzacions de la Unión de Unions. Entre elles LA UNIÓ, pel qual obliga mitjançant sentència ferma a posar en marxa al Govern el contracte de doble tarifa elèctrica per a regadiu en sis mesos.

Cal assenyalar que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021. Va incloure una Disposició final quarantena cinquena sobre adequació dels costos del subministrament elèctric agrari. Que obligava el Govern a establir reglamentàriament, abans de 6 mesos. Una modalitat de contracte d’accés per a regadiu amb la possibilitat de disposar de dues potències diferents al llarg de 12 mesos. En funció de la necessitat de subministrament per a aquesta activitat.

Compliment de la Llei

Finalitzat al juny de 2021 el termini previst en la Llei i no havent sigut desenvolupat el contracte pel Govern. L’organització va requerir per escrit al MITECO, competent en la matèria, el compliment de la Llei i transcorregut el període suficient sense haver rebut cap resposta del Ministeri. Unión de Unions va interposar aleshores el corresponent contenciós-administratiu que, ara, ha sigut dictaminat a favor de l’organització.

En la sentència el Tribunal Suprem, considera, entre altres argumentacions que no pressuposar la diligència de l’administració. Per a completar els processos d’execució legal seria atorgar a l’Executiu un dret de veto. Sobre aquelles lleis que depengueren d’un desenvolupament reglamentari i que això constitucionalment seria inadmissible.

Per tant, es condemna a l’Administració, tractant-se en aquest cas el MITECO la interessada. Perquè, en el termini de sis mesos, elabore, aprove i promulgue la norma reglamentària que ha de regular una modalitat de contracte d’accés per a regadiu que contemplarà la possibilitat de disposar de dues potències diferents al llarg de 12 mesos. En funció de la necessitat de subministrament per a aquesta activitat.

L’establiment del termini vincula a l’actuació administrativa

Però, la sentència de l’òrgan jurisdiccional suprem de l’Estat afirma que “L’establiment del termini vincula a l’actuació administrativa. Amb la força d’un deure legal la inobservança del qual per omissió col·loca l’Administració en situació il·legal i pot determinar l’existència d’una responsabilitat. Especialment quan del retard es deriven danys avaluables econòmicament, llevat que es justifique que no ha sigut materialment possible dictar en termini el reglament perquè existisquen circumstàncies que ho impedisquen, sent càrrega de l’Administració l’acreditació de l’existència de tals circumstàncies”.

Al llarg d’aquest procés l’Administració no ha acreditat de l’existència de circumstàncies per a no dictar en termini el reglament.

El preu de l’energia per al reg suposa una part important de l’estructura de costos tant de les diferents comunitats de regants com de les persones que es dediquen professionalment a l’agricultura. A més, cal tindre en compte l’elevat increment de l’energia que s’ha produït en 2022 per diversos motius i que ha disparat a l’alça les factures del reg.

El Govern d’Espanya, al no haver publicat el reglament que havia de regular el mandat de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021, i establir la doble tarifa, ha contribuït de manera decisiva a l’augment del cost del reg des de juliol de 2021 fins a aquest moment. En definitiva, la inobservança per omissió del Govern d’Espanya ha situat a l’administració en una situació il·legal, i que el retard ha derivat en danys, que una vegada publicat el reglament podran ser avaluables.