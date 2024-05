La Unió Llauradora reclama a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) que es garantisca el reg als regants del riu Albaida amb un manteniment del cabal ecològic d’aquest i veu perfectament viable totes dues qüestions.

La zona del riu Albaida està compresa entre l’embassament de Bellús i la confluència amb el riu Xúquer i reguen d’ella sis comunitats de regants.

“És totalment compatible mantindre el cabal ecològic del riu Albaida assegurant el reg dels camps de cultiu”, assegura l’organització agrària. Es tracta el sistema del Xúquer d’una demarcació en la qual malgrat estar declarada com a sequera per la CHJ, no està en una situació prolongada com si per exemple les del Palància i del Serpis. Per tant, no caldria plantejar de moment restriccions.

LA UNIÓ proposa que s’òbriga l’embassament de Bellús que posseeix una capacitat de 69 hm³ i actualment es troba al 24,64% (17 hm³), mentre que la mitjana dels deu últims anys en aquesta mateixa època ha sigut del 22,75% (15 hm³). Hi ha suficient aigua en l’embassament de Bellús per a atendre les necessitats de cabal ecològic i d’aigua de reg.

També advoca per utilitzar la séquia d’Escalona en el seu pas pel riu Albaida, per a garantir el cabal en el curs sota del riu, una opció que s’ha emprat ja altres anys amb bons resultats.

LA UNIÓ sol·licita un diàleg entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i els regants afectats abans de tallar el subministrament de reg. Per a això sol·licitarà una reunió urgent amb el comissari d’Aigües de la Confederació, Marc García, per a analitzar la situació i plantejar solucions.

“No es pot tallar el reg de la nit al dia perquè comença la temporada de reg, just a més en un moment on patim la falta de pluges i amb elevades temperatures. El diàleg ha de prevaldre per damunt de tot”, assenyala LA UNIÓ.