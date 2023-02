La unitat de rescat UREC del Consorci ja es troba de nou a València després d’una intensa setmana de treball

Els membres de la Unitat de Rescat en Emergències i Catàstrofes, UREC, del Consorci de Bombers de València. Es troben ja a terres valencianes després d’haver tornat de Turquia este diumenge.

L’expedició, formada per un total de quinze membres de la UREC. Ha arribat al parc de bombers de Chiva, que esta setmana ha funcionat com a base per a la logística del viatge.

Han sigut rebuts per companys i familiars, així com per la presidenta del Consorci Maria Josep Amigó

Allí han sigut rebuts per companys i familiars, així com per la presidenta del Consorci Maria Josep Amigó, el gerent Josep Ballester i l’inspector en cap José Miguel Basset. També el president de la Diputació, Toni Gaspar, i el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José Maria Ángel. Han volgut acompanyar els bombers en la seua tornada a casa.

El responsable de la UREC, Ramón Pérez, ha assenyalat que “tot i que han sigut dies molt intensos. En uns escenaris realment complicats, tornaríem a acudir sense pensar-ho dues vegades”. “El nivell de destrucció dels edificis és immens. Nosaltres hem treballat allà on es pensava que hi podia haver algú atrapat i hem aconseguit salvar la vida de diverses persones, i eixa és la nostra major recompensa”.

Els efectius de la UREC han estat a la zona d’Adiyaman

Per la seua banda, la presidenta del Consorci de Bombers de València, Maria Josep Amigó. Ha assenyalat que “enfront d’esta catàstrofe que ha assolat Turquia i Síria, des del Consorci hem volgut oferir tota la nostra ajuda. Amb l’enviament dels nostres especialistes de la UREC i no podem estar més orgullosos per la tasca que han dut a terme. Donant suport a les autoritats locals en la tasca dels rescats, i salvant la vida de diverses persones”. Els efectius de la UREC han estat a la zona d’Adiyaman, amb milers d’edificis derruïts, i han dut a terme costosos rescats, de fins a sis hores ininterrompudes de durada.

Amigó ha subratllat que “l’aposta del Consorci per la UREC és ferma des de la seua constitució ara fa cinc anys. I la seua actuació a Turquia és una mostra de la seua altíssima preparació. Professionalitat i capacitat de resposta, no sols dins de la província de València sinó fora de les nostres fronteres, en qualsevol racó del món”. Cal recordar que la unitat va nàixer al si del Consorci en 2018, i està especialitzada en treballs en estructures derruïdes i recerca i rescat en edificis col·lapsats. A Turquia ha acudit amb els seus propis materials duts des de València, per a poder treballar de manera autònoma durant diversos dies. Una vegada allí, han sumat esforços amb la ONG valenciana IAE, que aportava gossos de recerca per a localitzar possibles víctimes.