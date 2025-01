La Universitat Popular del Forn d’Alcedo reprén activitats després de la riuada

Les classes dels centres de La Torre i el Forn d’Alcedo van ser desplaçades a altres quatre centres per a evitar que les persones matriculades perdessen sessions

El regidor Gosálbez ha destacat que, dels 3 centres afectats per la riuada, el de Castellar-l’Oliveral es va reobrir a principis de desembre

En el Forn d’Alcedo es reanudaran esta setmana les classes de Balls de saló i Balls en línia

La Universitat Popular del Forn d’Alcedo reobri les seues instal·lacions després de la riuada i reprén les classes de Balls de saló i Balls en línia en el seu local habitual, després d’un període en què va ser necessari desplaçar les activitats a altres centres pròxims per les afectacions de la DANA.

El regidor de Majors i president del Consell Rector de la Universitat Popular, José Gosálbez, ha explicat que “progressivament tornem a la normalitat del servei, de manera que els alumnes puguen accedir a les classes com al començament de curs”. “Dels nostres tres centres afectats per la riuada –ha afegit l’edil– el centre de Castellar-l’Oliveral es va obrir de nou a principis de desembre, i les classes de La Torre i el Forn d’Alcedo van ser desplaçades a altres centres per a evitar que les persones matriculades perdessen sessions”.

El regidor ha agraït la comprensió de les persones afectades, especialment en moments en què necessiten recuperar les rutines, i ha destacat la col·laboració de les alcaldies pedànies per agilitzar la tornada a la normalitat. Durant el temps en què no va ser possible reprendre les classes, els centres de la Universitat Popular han mantingut un contacte directe i personalitzat amb els alumnes, especialment aquells de més edat o que viuen sols.

Centres logístics i d’atenció

El delegat de Majors ha afegit que els locals de la Universitat Popular en les pedanies del sud han sigut claus com a centres logístics i d’atenció a les necessitats d’emergència dels veïns afectats per la riuada.

Fins al moment, l’alumnat dels centres del Forn d’Alcedo i de la Torre ha pogut seguir les classes als centres de Castellar-l’Oliveral, Pinedo i Jesús, que han funcionat com a centres d’acolliment mentre es reconstruïen els centres afectats. El centre UP Pinedo acull temporalment els grups d’informàtica de la Torre, mentre que el centre UP Jesús rep els alumnes de Balls i Estimulació cognitiva de la Torre. El centre UP Castellar-l’Oliveral, a més de la seua programació habitual, ha acollit també l’alumnat de totes les activitats del Forn d’Alcedo i el d’Anglés de la Torre.

A partir d’aquesta setmana, el centre del Forn d’Alcedo reprèn les classes de Balls de saló i Balls en línia, els dilluns i dimecres de vesprada en el seu local del carrer Guadalquivir, 17. A més, es preveu que pròximament es reprenguen també les activitats d’Anglés per a viatjar i Anglés conversa en aquest mateix centre, així com que les activitats de la Torre tornaran a les aules habituals en esta pedania.

Al voltant de 400 persones matriculades als centres de Forn d’Alcedo, Castellar-l’Oliveral i La Torre es van veure afectades pels danys ocasionats per la riuada. El centre UP Castellar-l’Oliveral, amb 150 estudiants, compta amb activitats d’Anglés per a viatjar, Anglés conversa, Anglés bàsic-iniciació, Balls en línia i llatins, Pintura i dibuix, Artesania, Estimulació cognitiva i Formació bàsica. D’altra banda, el centre UP La Torre, amb 158 alumnes matriculats, inclou activitats d’Informàtica, Formació bàsica, Artesania, Balls en línia i llatins, Anglés, Estimulació cognitiva i Pintura i dibuix.

