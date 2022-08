La Universitat Popular ha mobilitzat més de 40.000 assistències a més de 1.300 iniciatives culturals en el curs 2021-2022

S’han recuperat xifres de participació sociocultural prepandèmia

La Universitat Popular de València (UP) ha registrat 41.300 assistències a més de 1.300 activitats culturals fora de les seues aules, com ara visites a museus, exposicions, recorreguts guiats, teatre, cinema i dansa, entre altres, amb les persones participants dels seus 31 centres. “Amb el seu Servici de Gestió Cultural, la Universitat Popular es confirma com un dels agents de dinamització cultural de major envergadura de la ciutat de València”, ha afirmat la regidora de Servicis Socials i responsable de la UP, Isabel Lozano. “Sentim una enorme satisfacció en revalidar-nos un any més com una poderosa plataforma que obri a milers de persones la possibilitat d’accedir, disfrutar i aprendre dels recursos culturals de la nostra ciutat”, ha afegit la regidora.

“L’existència de recursos culturals per sí mateixa no sempre és garantia que les persones, tot i estar prop, puguen accedir a ells. I la Universitat Popular crea les condicions òptimes per acompanyar i dinamitzar l’accés a estos recursos, impulsar la participació sociocultural com una forma més d’aprenentage individual i col·lectiu, i de socialització, així com facilitar l’exercici del dret d’accés a la cultura com una eina d’inclusió i de creació de ciutadania”, ha assenyalat Isabel Lozano.

Des del Servici de Gestió Cultural de la Universitat Popular s’ha organitzat les més de 40.000 assistències de les persones participants dels centres de la UP a més de 1.300 activitats de l’oferta cultural de la ciutat de València, durant el curs 2021-2022. Estes xifres confirmen que l’activitat sociocultural de la Universitat Popular recupera el volum de participació d’abans del confinament, tot i les restriccions d’aforament durant els primers mesos del curs.

La dinamització de l’assistència de persones adultes a iniciatives culturals és un pilar fonamental del funcionament de la Universitat Popular de València, un procés que, a partir de la matrícula en activitats formatives, afavorix, a més de l’aprenentatge, la participació social, la convivència, el desenvolupament de capacitat crítica, la vivència de noves experiències, el coneixement d’altres perspectives i mirades, la creació de vincles socials i xarxes de suport, la inclusió social, i l’intercanvi intergeneracional i, en definitiva, la formació integral i el teixit de ciutadania. L’assistència a les diferents activitats s’organitza atenent criteris establerts pels diferents equips de centres i responent a objectius de centre o d’aula.

Una novetat d’este curs ha sigut l’impuls del programa que connecta l’accessibilitat a la cultura amb la inclusió, la salut i el benestar de la ciutadania. El programa, denominat #UPOberta, s’ha encetat amb la participació de la Unitat de Conductes Addictives –UCA- de Padre Porta de l’Hospital Clínic Malva-rosa, i la incorporació de les persones usuàries d’esta unitat en l’activitat sociocultural de la Universitat Popular.

Al llarg del curs, una part de les activitats socioculturals s’han desenvolupat en les instal·lacions dels centres UP en col·laboració amb associacions, ONGs i entitats públiques i privades que han vist en la Universitat Popular “un interessant camp d’actuació, especialment en l’àmbit dels valors humans i dels drets de ciutadania”, ha indicat Lozano.

Així, entre altres, la Universitat Popular ha promogut i col·laborat en tallers teatrals d’AVEET de l’Institut Valencià de Cultura; tallers, recitals, lectures i presentacions de llibres amb el Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de València, tallers i encontres amb autors i autores a la Biblioteca Valenciana i iniciatives amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Creu Roja, Farmamundi, Palau de la Música, l’Oficina de la Energia de l’Ajuntament de València, les diferents unitats d’igualtat municipals i la Casa Museu Blasco Ibáñez. A més, les persones participants de la UP han assistit a les activitats propostes per la xarxa de biblioteques municipals, la Biblioteca Valenciana, la Plaça del Llibre, la Nau de la Universitat de València, Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, el centre d’interpretació ambiental Marjal del Moro, la Ciutat de les Arts i les Ciències, les diferents sales de teatre i de cinema i més de 20 museus de la ciutat.

A més, la Universitat Popular ha sigut seu dels festivals Socialmed dels Drets Humans de la Mediterrània que organitza VLC Social Rebel, i del Festival de Cinema Ciutadà i Compromès que organitza ACICOM; ha impulsat la projecció d’un cicle de pel·lícules amb cinefòrum dins de la celebració de l’Any Berlanga i ha participat en la iniciativa Batecs de barri, el Festival 10 Sentidos i, amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, en l’activitat ”Ivam Pista Oberta”.

D’altra banda, ha impulsat i participat en activitats en col·laboració amb la Xarxa Apuja el to front al racisme, la Casa Grande, Valencia Acoge, Movimiento contra la Intolerancia, UNRWA, CEAR, Justicia Alimentaria, Bosco Global, Cultura Crítica, Culturas Unidas i Joves Sòlides, entre altres.