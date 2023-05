La valenciana Blanca Paloma no aconsegueix alçar el vol en Eurovisió

Després de realitzar una de les millors actuacions en l’àmbit vocal i escènic, la valenciana Blanca Paloma no ha aconseguit alçar el vol en Eurovisió. La cançó de bressol dedicada a la seua avia, no ha conquistat europa. El jurat professional li va atorgar un total de 95 punts, sent una de les artistes millors valorades per este grup de persones expertes en el món de la música.

En canvi, el vot del públic va provocar que la il.licitana perdera posicions. Amb els 5 punts del públic, Blanca Paloma va quedar en el lloc número disset amb 100 punts. Espanya mai havia quedat en eixa posició dintre del palmarés, sent la primera vegada que s’aconsegueix.