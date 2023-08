La veïna més major de Picassent, Carmen Alcaraz Aparicio, celebra 103 anys amb una visita especial de l’alcaldessa

L’Alcaldessa de Picassent felicita personalment a Carmen en el seu 103 aniversari

Carmen Alcaraz, una vida plena que supera un segle, celebra al costat de la seua família i amb el reconeixement de l’ajuntament

Picassent ha tingut un motiu d’especial celebració. La seua veïna, Carmen Alcaraz Aparicio, ha complit 103 anys, convertint-se així en la veïna més major de la localitat. Un esdeveniment que no ha passat desapercebut per a la comunitat local ni per l’ajuntament.

La celebració ha estat marcadament familiar. Carmen ha gaudit d’una gran festa al costat dels seus éssers més estimats, mostrant un gran somriure que reflectix la joia d’una vida plena i rica en experiències.

No ha faltat la representació municipal en aquesta celebració tan especial. L’alcaldessa Conxa García ha volgut ser part de l’homenatge i ha fet una visita personal a Carmen. Durant la seua estada, ha fet entrega d’un centre de flors en representació del Ajuntament de Picassent, com a detall de felicitació i agraïment.

Aquesta celebració no sols posa de relleu la vitalitat i alegria de Carmen, sinó que també destaca la importància que l’ajuntament dóna als seus veïns, especialment als majors, com a pilars fonamentals de la comunitat.

Des de aquí, ens unim a les felicitacions i desitgem molts anys més de salut i felicitat a Carmen i la seua família.