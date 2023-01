La venta tradicional front a la venta “online”

El 40% de les compres a Espanya ja es fan per “online“. La inflació ha fet que un 94% dels usuaris espanyols, busque els millors preus en el moment de la compra. Encara que hi ha gent que segueixen comprant en tendes físiques. També va augmentant el número de gent que compra a través del comerç electrònic, gràcies als preus mes baixos i una millor experiència del client. En línia amb aquesta tendència positiva, el 79% dels consumidors espera incrementar les seues despeses en els pròxims 12 mesos amb la finalitat de trobar preus mes competitius.

La falta d’stock a curt termini, es un factor que juga en contra de les vendes en tendes físiques. Per contra, altres usuaris, valoren més l’atenció personalitzada que es manté amb l’establiment en qüestió. Les compres online, ja s’han convertit per definició en un hàbit per al consumidor, on la comoditat de fer la compra està tan sols, d’un click.