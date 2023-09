La vespa asiàtica: la nova problemàtica per als apicultors valencians

La vespa asiàtica o velutina, s’ha convertit en una nova problemàtica per als apicultors de la Comunitat Valenciana. AVA ASAJA ja ha posat la veu d’alarma

Es tracta d’una espècie invasora que acaba amb les abelles, principals pol·linitzadores del planeta.

El primer cas ha sigut identificat a la localitat castellonenca de Vallibona, a la comarca dels Ports de Morella

On realment preocupa als agricultors és de cara a les abelles, ja que les devora, als seus eixams així com a altres insectes.

Al 2011 AVA ASAJA va alertar de l’amenaça i els efectes que podia tindre este exemplar a la Comunitat Valenciana, quan des del sud de França va passar al País Basc.

Des de l’associació agraria demanen que el govern valencià forme als apicultors valencians a través d’una guia, perquè puguen ser conscients de la seua presència, identificar-la correctament i així avisar a les institucions.

Amb la vespa asiàtica, els apicultors sumen un nou problema. Els preus baixos, les importacions sense reciprocitat així com els efectes del clima sobre els seus eixams, són alguns dels principals. La gota que pot fer vessar el got per a abandonar l’activitat