La Vicepresidenta Segona del Consell i Consellera de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero ha visitat este matí la ciutat de Torrent. Al costat de l’Alcaldessa, Amparo Folgado, per a conéixer més de prop entitats socials de la capital de l’Horta Sud, com és, la Fundació Espurna. Ho ha fet també acompanyada del Secretari autonòmic de Família i Servicis Socials, Ignacio Grande i la Directora general de les Persones amb Discapacitat, Bárbara Congost. També han assistit els tinents d’alcalde Guillermo Alonso del Real, José Francisco Gozalvo, Amparo Chust i Arturo García.

La Vicepresidenta del Consell s’ha interessat per la labor social de la Fundació Espurna. Situada a la ciutat de Torrent des de 2012, amb 7 pisos tutelats i també amb un Centre Ocupacional amb capacitat per a 60 persones en Parc Central. Una ONG sense ànim de lucre que es dedica a la verdadera inclusió social i el desenvolupament integral de les persones.

Camarero, acompanyada de Folgado ha pogut visitar este matí el Centre Ocupacional i saludar als seus treballadors, comprovant in situ. Exemples dels treballs que allí realitzen, des de porters automàtics a elements decoratius en ceràmica, trencadís. Tot tipus de granadures, ventalls, bosses, samarretes, clauers, cabassos, bols, decoració de la llar, figures de ceràmica, quadres, imants, paraigües, pesebres i bosses, completament artesanal.

A continuació, la Vicepresidenta del Consell s’ha acostat a conéixer els 7 habitatges tutelats en els quals, els usuaris poden disfrutar d’un habitatge digne i arriben a aconseguir un nivell d’autonomia personal i social que els permet portar i desenvolupar una vida el més independent possible. Des de la Fundació, faciliten a cadascun d’ells de forma individualitzada els suports necessaris per a aconseguir desenvolupar totes les habilitats domèstiques que necessiten per a “portar la seua casa”.

Cada habitatge té a un educador responsable que s’encarrega de facilitar-los els suports i l’entrenament necessari per a aconseguir els objectius anteriorment nomenats. Durant la nit hi ha sempre professionals que s’encarreguen de la supervisió i l’acompanyament. Els caps de setmana els usuaris acudixen a casa dels seus familiars, en la mesura que siga possible.

Amb esta visita a Torrent, el Consell de la Generalitat Valenciana continua interessant-se per les polítiques socials que es desenvolupen a la ciutat de Torrent i en este cas, la Fundació Espurna.