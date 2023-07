La vigèsima-primera edició dels Premis Estellés de Benimodo ja té guanyadors

La vigèsima-primera dels Premis Estellés de Benimodo ja té l’acta amb els noms dels participants que han resultat guanyadors. Aquests premis tenen les següents modalitats: narrativa curta, poesia i un premi extraordinari Didín Puig. Aquest últim premi s’atorga a aquell concursant que destaque per la seua gràcia, sarcasme i ironia, i pot coincidir, o no, amb altres premis concedits de narrativa curta.

Per a poder participar en aquests premis s’ha de saber que la convocatòria per als premis sol eixir per febrer. El termini en el qual es pot presentar l’obra seran 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

Aquests guanyadors podran recollir els seus premis el proper setembre, en l’acte de cloenda que està organitzant l’ajuntament a la casa de la cultura. Joves de la Ribera, esteu atents el proper febrer per a poder participar a aquests premis.