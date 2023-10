La VIII Gala de l’Esport alzirenya reconeixerà als millors esportistes locals el proper mes de novembre

Fins al 17 d’octubre es poden inscriure les candidatures per als premis

Divendres 24 de novembre a les 19.00 hores, el Palau d’Esports, tornarà a acollir este esdeveniment esportiu de reconeixement i lliurament de premis als millors i les millors esportistes de la ciutat.

Una gala que arriba a la seua vuitena edició de reconeixement als esportistes més destacats de la nostra ciutat de a qualsevol dels clubs en actiu. En eixe sentit, el regidor d’Esports Vicent de la Concepción ha explicat que “per a l’ajuntament és sempre un esdeveniment important i necessari, poder fer el reconeixement als nostres esportistes, que mostren el seu esforç en cada partit”

L’estructura de l’acte comptarà amb exhibicions en directe de diverses disciplines, a més, dels lliuraments dels premis. També hi haurà espai per a recordar els esportistes o persones vinculades als clubs que ens han deixat en l’últim any.

S’atorgarà una menció honorífica a una persona implicada en el món de l’esport local i, a més, continuaran entregant-se quatre nominacions a proposta dels clubs. El guardó en reconeixement a la trajectòria servirà de proposta per a les Insígnies d’Or de la ciutat que s’entreguen el 30 de desembre.

MODALITATS DELS PREMIS

a) Premi al millor esportista-equip (esport masculí). Es premiarà a l’esportista de la Ciutat d’Alzira que haja tingut al llarg de l’any, una trajectòria més destacada en la seua actuació Esportiva.

b) Premi a la millor esportista-equip (esport femení) Es premiarà a l’esportista de la Ciutat d’Alzira que haja tingut al llarg de l’any, una trajectòria més destacada en la seua actuació Esportiva.

c) Premi a la trajectòria Esportiva: “Illa del Xúquer”. Es premiarà a l’esportista de la Ciutat d’Alzira, per la seua trajectòria i historial esportiu.

d) La presentació de propostes haurà d’efectuar-se en el Registre General de l’Ajuntament d’Alzira (La Clau)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

El termini per a presentar-se als premis al mèrit esportiu de l’any 2022 és del 5 al 17 d’octubre del present