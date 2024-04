La VIII Setmana de la Memòria Històrica de Paiporta arranca reivindicant la condemna del passat dictatorial de la postguerra

El Museu de la Rajoleria exposa l’obra “Per, Silenci, Conservem la Memòria, d’Isabel Arcas Garriot fins al 19 d’abril.

“Mentre hi ha institucions que plantegen derogar la Llei de Memòria Històrica i blanquejar el passat més ranci i fosc del nostre país. A Paiporta defensarem sempre una Espanya democràtica que continue la línia d’altres països europeus que hui dia fan condemnes sense fissures als seus passats dictatorials. Defensem una Espanya que compte les ferides del passat perquè no es tornen a repetir”. Aquestes són les paraules d’Esther Torrijos, regidora de Cultura. Amb les quals va obrir ahir la VIII Setmana de la Memòria Històrica en el Museu de la Rajoleria de Paiporta. En el qual s’inaugura l’exposició ‘Per, Silenci, Conservem la Memòria’ d’Isabel Arcas Garrigot.

A continuació, l’autora de la mostra va explicar al públic assistent la intenció amb la qual ha creat està obra artística composta de 14 pots de cristall mode de “càpsules del temps que contenen passatges i records dels anys posteriors a la guerra civil”.

Durant l’acte de presentació, al qual va assistir més d’un centenar de persones i membres de l’equip de govern i de la corporació de Paiporta. Es va recordar als presents que el consistori ha organitzat una setmana d’activitats que commemoren i honren la memòria de les víctimes de la guerra civil i la postguerra.

“Aquesta setmana és un recordatori anual que ens serveix per a no oblidar el nostre passat i no tornar a cometre els errors i horrors viscuts en una etapa tan fosca de la nostra història” afirma la regidora.