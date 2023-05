El dia de convivència entre les diferents associacions de dones de Mislata es va celebrar al Parc del Canaló. Amb diverses activitats i una paella gegant

El Parc del Canaló ha acollit la huitena Trobada d’Associacions de Dones de Mislata. Al llarg del dia d’aquesta nova edició de l’acte festiu i reivindicatiu s’han realitzat diferents activitats. Enfocades principalment a diferents tipus de balls, en les quals han participat totes les persones que s’han acostat a aquesta zona de la ciutat.

Cada associació mislatera ha proposat una activitat, entre les quals han destacat la de gimnàstica funcional per l’Associació de Dones de Mislata. El taller de Revista Musical de l’Associació Per Tu Dona, la mostra de ritmes llatins i zumba a càrrec de l’Associació Espai Violeta i la masterclass de sevillanes de l’Associació Dones Progressistes. Les persones participants han pogut gaudir també d’una zona de vídeo i de fotografia per a així emportar-se un recordatori d’aquesta jornada.

Després de passar un matí de convivència i diversió, les persones assistents van menjar una paella gegant cuinada per la Clavaria de Santíssim Crist de la Fe. Que va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, acompanyat de Carmela Lapeña, regidora de Polítiques d’Igualtat, i membres de la corporació municipal. Bielsa va felicitar a totes les associacions per la seua gran labor i els va animar a “continuar treballant per una igualtat real i lluitant contra la violència masclista”.

Com a colofó de la jornada va haver-hi una sessió amena i entretinguda de karaoke i el lliurament d’obsequis a totes les entitats participants.