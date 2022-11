L’EMT adaptarà les rutes afectades per a aproximar a les persones usuàries el màxim possible al seu destí

La XII edició de la Volta a Peu de les Falles 2022 recorrerà este diumenge 20 de novembre els carrers de la ronda interior i ocasionarà afeccions a la circulació en la zona centre i accessos a la marginal dreta de l’antic llit del riu Túria, especialment entre les 9.00 i les 10:15h.

Esta prova, organitzada per la Fundació Esportiva Municipal, forma part del Circuit de Carreres Populars. L’eixida està prevista a les 9 del matí des del carrer Marqués de Sotelo, per a continuar per Xàtiva, Guillem de Castro, passeig de Blanqueria, Comte de Trénor, Pintor López, plaça de Tetuan, General Tovar, carrer de la Pau, Sant Vicent Màrtir i plaça de l’Ajuntament a l’altura del carrer de la Sang.

Afeccions al trànsit

El carrer Marqués de Sotelo es tallarà en tots dos sentits, a partir de les 6.00 del matí per al muntatge de l’eixida. La resta de carrers afectats per l’itinerari de la carrera, que està previst que finalitze al voltant de les 10.15 h, es tallaran uns minuts abans de l’inici de la prova i s’aniran obrint a la circulació segons transcórrega el pas dels i les participants.

Afeccions EMT

Diumenge que ve es recomana utilitzar els autobusos de l’EMT per a desplaçar-se fins a la zona de l’eixida amb les línies 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 35, 40 i 73. L’empresa municipal ha planificat noves rutes per a aproximar a les persones usuàries el màxim possible al seu destí durant els talls al trànsit provocats per les labors de muntatge, entre la plaça de l’Ajuntament i l’avinguda Marqués de Sotelo, des de les 6.00 h fins a les 9.00 h. També durant el transcurs de la prova entre les 9:00h i les 12:30h, aproximadament. Tota la informació dels nous itineraris es pot consultar en la secció “Última Hora” de la web de l’EMT, en l’App i en xarxes socials.