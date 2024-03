La Volta Femenina 24: Fomentant l’esport femení des de València 

Ha sigut presentada avui a Vollta Femenina 24 és una cursa ciclista que busca promoure la participació de les dones en l’esport d’elit.

Aquest esdeveniment esportiu, que partirà el proper 28 d’abril des de València, comptarà amb la participació de 21 equips de 13 nacionalitats diferents, posicionant així la Comunitat Valenciana en l’àmbit europeu i internacional.

Durant la presentació, Mazón ha destacat la importància d’aquest esdeveniment per al foment de l’esport femení, assenyalant que “les noies necessiten referents”. A més, ha ressaltat l’impacte positiu de la pràctica esportiva en la societat, subratllant que “apostar per l’esport és apostar per una vida sana i una societat madura”. Mazón ha fet èmfasi en la mesura implementada pel Consell de la Comunitat Valenciana que permet deduccions fiscals per a les rendes més baixes.

El recorregut de La Vuelta Femenina 24 abastarà tres etapes a la Comunitat Valenciana, passant per ciutats com València, Buñol, i Llucena, abans de dirigir-se cap a Terol en una jornada de mitja muntanya. La competició, que consta d’un total de 8 etapes, culminarà el 5 de maig a Valdesquí (Madrid).

Mazón ha conclos assegurant que des del Consell es farà tot l’esforç possible per garantir que la prova sigui un èxit d’organització i que la Comunitat Valenciana segueixi sent un referent en l’esport femení a nivell nacional i internacional.