La xaranga de Foios ABDLB, millor xaranga d’Espanya de 2023

L’agrupació valenciana repeteix com a campiona d’Espanya i és la primera a guanyar els tres concursos més importants del sector

La xaranga de Foios ABDLB ha sigut proclamada com a millor xaranga d’Espanya del 2023. En guanyar el Concurs Nacional de Xarangues que acollia aquest passat cap de setmana la localitat terolana d’Escucha. Després de la seua victòria en el concurs nacional de Poza de la Sal en 2022, i en el concurs nacional de Sotrondio en 2019, ABDLB és la primera agrupació musical que completa la triple corona dels principals concursos de xarangues espanyols.

El dissabte 13 es va celebrar la X Edició del Concurs Nacional de Xarangues. En el municipi d’Escucha, a Terol, on es van congregar quatre grans xarangues: Sin control (Lleó). Los viejos sin feria (Granada). Mel de romer (Puçol). ABDLB (Foios).

El concurs va començar al matí amb un cara a cara de les xarangues en la plaça del poble, seguit d’una cercavila pel recorregut habitual en aquesta localitat. Acompanyats per les penyes i altre públic que es va acostar fins a Escucha per a gaudir d’un dia de xarangues.

A la vesprada va ser el torn dels escenaris, on cada xaranga va disposar de 40 minuts per a convéncer al jurat. On la valenciana ABDLB va obtenir el primer premi. Seguit de Sin control, Mel de romer i Los viejos sin feria.

La formació de Foios, amb integrants també dels pobles dels voltants. Va oferir un potent directe en l’escenari. En el qual la seua intensitat i bon gust en l’elecció del repertori, va fer que tots els assistents gaudiren de la seua exhibició.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha felicitat ABDLB per “aquest gran èxit, fruit del treball i la constància, que posa en valor als joves del nostre municipi i porta el nom de Foios per tota Espanya”. Per part seua, el regidor de Festes de la localitat, Juan Antonio Pacha, ha destacat que “a Foios tenim molt talent i la xaranga ABDLB ho ha tornat a demostrar. Felicitats!”.

Des d’ABDLB transmeten la seua felicitat per aconseguir aquest premi, que els permet continuar sent “una xaranga de referència”, i mostren el seu compromís per “continuar treballant per a oferir grans espectacles com el d’Escucha, Poza de la Sal o Sotrondio”.