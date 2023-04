La Diputació de València ha incorporat 25 nous ajuntaments a la seua Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere. La qual compta ja amb un total de 188 localitats de la província adherides.

Amb estes incorporacions, el 70% el percentatge de municipis valencians treballen ja conjuntament contra la violència masclista. L’adhesió dels nous consistoris s’ha aprovat durant l’assemblea general de la Xarxa, celebrada este divendres en l’IVAF i presidida per la diputada d’Igualtat, Eli García.

Estos ajuntaments podran sol·licitar les subvencions per a projectes i campanyes de sensibilització i prevenció de la violència masclista. Que oferix l’àrea d’Igualtat de la Diputació. Per a 2023, la convocatòria comptarà amb un total de 700.000 euros. Cosa que suposa un increment de 100.000 euros respecte a la del passat any.

Així, des de 2018 es venen concedint ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva. Per als diferents projectes i campanyes relacionats amb la prevenció, detecció i lluita contra la violència de gènere. Incloent-hi accions en matèria de coeducació, així com actuacions dirigides a l’erradicació de la prostitució. Enguany com a novetat s’inclouen les mesures del Pla Estratègic de la Dona en el Sistema Rural Valencià.

Nous membres per comarques

La Costera és la comarca que més municipis incorpora a la Xarxa contra la violència de gènere de la Diputació. Amb l’adhesió de Llosa de Ranes, Cerdà, Llanera de Ranes, Llocnou d’en Fellonet i Torrella, compta ja amb 11 municipis en la Xarxa.

Significativa és també l’adhesió de Titaguas, Benagéver, Sot de Chera, i Acublas, les quals eleven a 9 les localitats de La Serranía adherides a la Xarxa; de Benifaió, Guadassuar, Alcàntera de Xúquer i Sumacàrcer a la Ribera Alta. Amb 23 ajuntaments en total; i de Benissanó, Nàquera i Bétera al Camp de Túria, comarca que té ja 16 representants en este projecte.



Els ajuntaments de Llaurí i Albalat de la Ribera, a la Ribera Baixa. Zarra i Cortes de Pallás, al Valle de Ayora-Cofrentes. Oliva i Benirredrà, a La Safor; Millares a La Canal de Navarrés. Chera a la Plana d’Utiel-Requena; i Fontanars dels Alforins a La Vall d’Albaida (la qual continua sent la comarca amb major representació en la plataforma provincial, amb 27 consistoris). Completen el llistat de poblacions que participaran per primera vegada en les trobades de la xarxa impulsada per l’àrea d’Igualtat de la corporació provincial.