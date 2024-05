La XI Fira de la Tomaca del Perelló arriba carregada de novetats 

A banda de l’habitual zona de venda de productes d’alimentació, aquest any s’incorporen diverses novetats.

La fira de la Tomaca del Perelló presentarà un important valor afegit en aquesta XI edició. Amb la incorporació de nous sectors comercials de venda i exposició. Amb la presentació d’un espai gastronòmic dinàmic, així com activitats oficials complementaries amb una important vertent turística.

Pel que fa a l’àrea comercial, arriben productes novedosos no existents fins ara com els olis, la mel, i fins i tot la trufa. Es tracta d’un conjunt de productes que s’incorporen aportant productes de qualitat diferenciada, D.O. i molts d’ells de cura artesana.

A més, el carrer Menorca serà l’escenari d’una incorporació d’expositors comercials, però tots ells amb alguna relació tant amb l’alimentació com amb l’agricultura. És per això que la maquinària agrícola, els paraments de cuina, robots de cuina i productes similars oferiran una nova oferta comercial als visitants.

A la travesía del Baró de Ruaia, en la mateixa porta de l’ajuntament del Perelló s’ubicarà l’Espai Gastronòmic de la Tomaca. Un espai únic amb una activitat gastronòmica constant: presentació de productes, showcookings, degustacions i cates oferiran un espai únic per a aquells visitants a qui els agrada saber de tot allò que estarà present a la Fira.

Mestres de la cuina de la talla d’Edu Espejo del restaurant Flama, i guardonat amb un Sol Repsol, campions del món de cockteleria com Paco Albaladejo amb l’essènica del Bloody Mary, i fins i tot olis d’ oliva extra de Campoenguera amb reconèixements nacionals estaran presents en aquest nou espai.

La culminació d’questa posada en escena comercial i de presentacions, seràn les activitats turístiques complementàries amb les Visites Guiades en barca a la Casa del Riuet, que albergarà l’Exposició Fotogràfica “El Camí de la Tomaca: De la terra a la taula”, i les XII Jornades gastronòmiques, entre altres moltes activitats.