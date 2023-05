La XI Subhasta Solidària de la Tomaca del Perelló es consolida a València

La subhasta s’emmarcarà per segon any en els salons i jardins de l’Hotel Westin València, escenari immillorable per a presentar la Tomaca Valenciana com una joia.

Un any més, la Cooperativa Valenciana UNIÓ Protectora d’ El Perelló organitza la Subhasta del primer lot de “les millors tomaques del món”. En aquesta onzena edició, la Cooperativa ha volgut mantindre la ubicació, realitzant de nou la tradicional subhasta a València.

Es realitzarà per tant el pròxim 17 de maig, a les 11.30 hores, a l’Hotel Westin València.

Dins d’aquest marc que ofereixen els salons i jardins de l’Hotel Westin València, la Cooperativa del Perelló anuncia el començament de la temporada de “La Tomaca del Perelló“. A més, posa en valor tots els seus productes d’excel·lent qualitat. Que es continuen cultivant de manera artesanal i sostenible dins del Parc Natural de l’Albufera.

A més de la salinitat que aporta l’enclavament en el qual se situen les seues terres, i que fa únics els cultius de la Cooperativa del Perelló. El saber, l’experiència i l’afecte que posen els professionals de l’agricultura aconsegueixen un producte amb una carnositat i sabor inigualable pel que sens dubte es qualifica com “La Millor Tomaca del Món“.

Amb aquest esdeveniment, la Cooperativa llança una nova campanya i aconsegueix enllaçar la posada en valor de la qualitat del producte tradicional valencià i dignificar la labor dels agricultors. Amb un acte solidari i de reconeixement per als participants que aposten per la Tomaca del Perelló. El guanyador de la licitació té un paper important ja que l’import íntegre aconseguit en la subhasta es destinarà a l’associació sense ànim de lucre que ell decidisca.

Sabem que són molts els professionals d’hostaleria, comerç i cadenes d’alimentació interessats a presumir d’haver guanyat la licitació del primer lot dels primers 50 kg seleccionats de la Tomaca del Perelló. En l’edició anterior, el club de producte Artesans de l’Arròs va aconseguir guanyar licitant fins a 3.050 euros; sabem que serà difícil igualar aquesta marca, però l’objectiu més important de la subhasta és la fi solidària juntament amb l’anunci de l’inici de temporada dels productes de la Cooperativa del Perelló, entre els quals destaca la seua Tomaca Valenciana coneguda com “el caviar roig de l’horta mediterrània”.