La Casa de la Cultura d’Alzira acull la XV Setmana de l’Economia. En l’acte inaugural han estat els representants del teixit local empresarial. Autoritats de l’Ajuntament d’Alzira encapçalat pel seu alcalde, Diego Gómez, la Vicepresidenta del Consell, Aitana Mas i la ex Vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo. Qui ha sigut l’encarregada d’obrir les ponències de la jornada parlant “d’On Estem?”. Calvo, ha destacat la força que demostra el món empresarial per saber eixir de les crisis viscudes en el nostre país.

Per la seua banda, Aitana Mas, Vicepresidenta del Consell, ha posat en valor les ferramentes que estan a l’abast dels empresaris per tal d’enfortir el teixit. També els complicats anys que s’han viscut, i que per part del Consell s’ha d’estar al costat de les famílies i reflexionar de com enfrontem el futur.

Finalment, l’Alcalde d’Alzira Diego Gómez, celebra la gran participació d’aquesta edició de la Setmana de l’Economia. I a més assegura que hi ha que analitzar les perspectives econòmiques i també les necessitats de les persones.

L’obertura de la Setmana de l’Economia ha inclòs l’anunci de les empreses reconegudes d’aquesta edició. Sent els premiats: Audiovisión, Deportes Sierra, Edicions Bromera, Clínica Tecma i com a guardó a la trajectòria professional ha sigut per a Alfons Rovira.