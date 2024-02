La XVI Setmana de l’Economia reunix els agents socials i administració per a parlar del diàleg social

Sindicats i empresaris coincidixen a reclamar un canvi en el model de finançament econòmic per a la Comunitat Valenciana.

La XVI Setmana de l’Economia reunix els protagonistes principals del diàleg social

La XVI Setmana de l’Economia reunix els protagonistes principals del diàleg social: administració, sindicats i patronal. En la taula redona han participat Carlos Lirio, director general de Coordinació de la Vicepresidència Segona del Consell, la secretària general de CCOO-PV, Ana María Garcia, el secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez, i el director general de relacions laborals de la CEV.

La negociació col·lectiva, la Mesa de Diàleg Social, el paper dels sindicats majoritaris i el finançament autonòmic han centrat la taula redona que ha moderat la periodista de La Voz de Galicia, Maruxa Alfonso.

El director general de la Vicepresidència Segona de la Generalitat Valenciana, Carlos Lirio, ha destacat que el diàleg social és un «instrument imprescindible per a buscar solucions, i amb el consens per a afrontar els desafiaments actuals», i ha presumit de la rapidesa en activar la Mesa de Diàleg Social el 30 de gener passat, una mesa no convocada des de setembre del 2022 i que a més es vol que es reunisca quatre vegades a l’any, una en una convocatòria extraordinària per a tractar els pressupostos de la Generalitat que s’aproven en les Corts. Lirio ha explicat que «el diàleg social s’aconseguix apartant els sectarismes i abandonant la pancarta».

Per la seua banda, la secretària general de CCOO-PV, Ana Maria Garcia aposta «perquè el diàleg social continue en el temps, pro positiu; no hi anem perquè ens conten, anem a fer propostes perquè l’objectiu és avançar econòmicament i socialment i s’ha de deixar de banda el partidisme». A més, ha afegit que «els grans partits, sí o sí, han d’espentejar per a obtindre una reforma del model de finançament autonòmic. Entre els grans reptes: la transició digital, la transició ecològica i polítiques actives d’ocupació per a adaptar-se a estes transicions i el reforç dels servicis públics, a més de plantejar la reducció de la jornada laboral. Així i tot ha recordat que «el binomi del sindicat és el binomi negociació i mobilització. Quan la negociació falla, no es pot renunciar a la mobilització».

El secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez, ha reivindicat la protesta legítima que assumixen les organitzacions sindicals, compatible amb el diàleg social. A més, ha reclamat als partits polítics que respecten els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, ja que representen el setanta-cinc per cent.

Les organitzacions sindicals tenen com a objectiu millorar les condicions laboral a través de la negociació col·lectiva, i volen que a l’empresa li vaja bé, perquè repercutisca en treballadors i treballadores i, d’altra banda, també tenen responsabilitat en la incorporació de nous drets i influir en la legislació perquè s’adapte a les noves realitats.

Per part dels empresaris, el director de relacions laborals de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, la CEV, Arturo Cerveró, ha destacat «la necessitat de solucionar el finançament autonòmic per a la Comunitat Valenciana, perquè sense eixa millora del finançament és difícil abordar el canvi de model productiu a la Comunitat Valenciana». I l’altre problema és l’absentisme, que s’ha d’abordar en la negociació col·lectiva i amb les mútues i posar en el centre la negociació col·lectiva.