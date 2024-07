La XXII edició del Curs i Festival de Música Antiga es celebra a Guadassuar del 24 de juliol a l’1 d’agost 

Des del 2003, la Dispersione organitza a Guadassuar el Curs i Festival de Música Antiga

La Dispersione és una agrupació musical formada a Guadassuar l’any 1999

Des del 2003, la Dispersione organitza a Guadassuar el Curs i Festival de Música Antiga, uns dies plens d’activitats i concerts, on acudeixen al voltant de cent alumnes que en moltes ocasions procedeixen de diferents països d’Europa o inclús d’algun de fora d’Europa (com Japó o Mèxic). Tallers, conferències i concerts impartits per músics destacats fan d’aquest curs un dels més prestigiosos en la seua àrea.

La Dispersione és una agrupació musical formada a Guadassuar l’any 1999, especialitzada en la interpretació d’obres del repertori musical europeu dels segles XVII i XVIII, per mitjà de criteris i instruments històricament fonamentats. Durant aquests anys han gravat diversos discs i han realitzat nombrosos concerts, tenint un gran èxit i rebent crítiques molt positives per part dels professionals del sector.

Cada estiu des de 2003, l’agrupació organitza al municipi de Guadassuar el Curs i Festival de música antiga, que aquest any tindrà lloc del 24 de juliol a l’1 d’agost. Acudeixen músics professionals de tot el món per impartir tallers especialitzats en diferents tipus d’instruments: David Antich (consort de flautes), Jean-Pierre Canihac & Daniel Lassalle (ministrils), Ignasi Jordà (clavicèmbal), Lluís Vilamajó (cant de cambra), Aníbal Soriano (corda polsada i baix continu), Eva Narejos (dansa antiga) i Walter Reiter (orquestra barroca).

Els tallers del curs estan adreçats a persones amb estudis musicals sense limitacions d’edat. A més, en algunes de les seccions, és requisit indispensable que l’alumnat aporte el seu instrument propi, que ha de complir els requisits descrits a les bases del curs per tal que siga fidel a la sonoritat i mode d’ús que requereix la música antiga.

Durant els tres dies que dura cada taller es preparen una sèrie de concerts a manera de mostra de finalització del curs. Aquests concerts, que són oberts a tot el públic i gratuïts, tindran lloc a les 21 h, a l’auditori municipal de Guadassuar els dies: 26 de juliol (consort de flautes), 29 de juliol (La Dispersione) i l’1 d’agost (orquestra barroca). I a la parròquia de Sant Vicent màrtir de Guadassuar, els dies: 27 de juliol (ministrils) i 31 de juliol (cant de cambra).

A més, els dies 25, 26 i 27 de juliol a les 19:30 h, al Centre Cultural de Guadassuar, el professor Francisco Rubio impartirà una sèrie de conferències, “Tres lecciones in honorem Jean-Pierre Canihac”.

Aquesta XXII edició del Curs i Festival de Música Antiga de Guadassuar s’emmarca en el vint-i-cinc aniversari del grup La Dispersione, un quart de segle de treball incansable per recuperar, fomentar i ensenyar les particularitats de la música antiga, i en especial de la música barroca.