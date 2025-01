La XXXVIII Sant Silvestre d’Albalat recapta 1.500€ a benefici de tres clubs d’atletisme d’Algemesí afectats per la DANA

La XXXVIII Sant Silvestre d’Albalat de la Ribera s’ha celebrat amb èxit tot i la pluja.

El mal oratge va donar treva als centenars de corredors i corredores que esperaven l’inici d’una cursa ja consolidada a la localitat.

Una jornada solidària que, enguany, ha aconseguit recaptar 1.500€ per a tres clubs d’atletisme d’Algemesí afectats per la DANA, gràcies a les més de 400 inscripcions i la fila zero.

Com cada any, la carrera ha reunit, en les modalitats infantil i absoluta, menuts i grans arribats de diverses comarques i abillats amb les seues disfresses.

Abans del tret d’eixida de la carrera absoluta, de 6 kilòmetres, es va guardar un minut de silenci per les víctimes de la DANA.

La Sant Silvestre va repartir, a més dels trofeus, medalles i llepolies als més menuts i premis a les millors disfresses individual i col·lectiva, així com avituallament per a tots els participants, gràcies al suport de més d’una trentena de patrocinadors.

Així, Albalat s’acomiada del 2024 posant el seu granet d’arena en la reconstrucció per tornar a gaudir plenament de l’esport.